O țară europeană a avertizat SUA asupra formulării „similar articolului 5” în legătură cu garanțiile de securitate pentru Ucraina

Finlanda a avertizat SUA asupra unei prezentări a viitoarelor garanții de securitate pentru Ucraina ca fiind similare articolului 5 din Tratatul NATO, întrucât această formulare riscă să slăbească forța de descurajare a clauzei de apărare colectivă, se arată într-o notă a Departamentului de Stat obținută de POLITICO.

Telegrama, datată 20 ianuarie, reflectă preocupări majore în rândul unor state membre NATO privind natura sensibilă a termenilor asociați chestiunilor de securitate, în contextul negocierilor de pace curente între Rusia, SUA ȘI Ucraina.

Conform telegramei, trimisă de Ambasada SUA la Helsinki către Washington, ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen, a ridicat problema cu congresmenii Jack Bergman (republican din Michigan) și Sarah Elfreth (democrată din Maryland), membri în Comisia pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților.

Valtonen a subliniat evaluarea Finlandei conform căreia Rusia reprezintă o „amenințare strategică pe termen lung” și a avertizat asupra unui acord de pace „slab” pentru Ucraina, care i-ar slăbi capacitatea de a se apăra împotriva unei viitoare agresiuni rusești.

În același timp, aceasta a îndemnat la folosirea cu prudență a unor formulări de tipul garanții de securitate „similare Articolului 5” din cauza riscului unei delimitări neclare între prevederile din Articolul 5 al NATO și eventuale garanții bilaterale oferite Ucrainei în cadrul unui eventual acord de pace.

Un oficial finlandez a declarat că biroul lui Valtonen nu va face comentarii asupra unor discuții confidențiale, dar a subliniat poziția Helsinki conform căreia „viitorul Ucrainei este în cadrul NATO.”

„Obiectivul Finlandei este de a se asigura că Ucraina primește cele mai puternice acorduri și garanții de securitate posibile în sprijinul unei păci sustenabile și durabile”, a declarat oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre chestiuni politice sensibile.

Natura delicată a garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Foști oficiali și analiști NATO au declarat că telegrama reflectă îngrijorările crescânde în capitalele europene cu privire la modul în care angajamentul față de Ucraina postbelică ar putea afecta membrii alianței pe termen lung.

O problemă potențială este că „utilizarea termenului Articolul 5 în alte contexte presupune o implicare a NATO care, de fapt, nu face parte din niciunul dintre aceste acorduri propuse”, a subliniat Edward Wrong, un fost oficial NATO. „Finlanda și mulți alți membri NATO doresc să se asigure că există deplină claritate că Articolul 5 este specific NATO”.

Folosirea Articolului 5 ca o analogie pentru garanțiile de securitate pentru Ucraina are multiple avantaje și dezavantaje, mai ales având în vedere gama largă de atitudini față de Ucraina în NATO, au spus foștii oficiali și analiști. Situația este complicată și mai mult de scenariul probabil ca doar anumite țări sau un grup de țări - dar nu NATO în sine - să ofere Ucrainei asistență de securitate în viitorul apropiat.

Una din probleme este că prin expresia „similare Articolului 5, liderii naționali ar putea oferi muniție politică grupurilor de opoziție, a declarat Josh Shifrinson, cercetător la Universitatea din Maryland, College Park, care pledează pentru reținere în politica externă.

Există și un risc mai concret: o astfel de formulă ar putea tenta Rusia să testeze forța unor astfel de garanții.

Astfel încât, în cazul în care Rusia înscenează un atac militar, iar țările care susțin Ucraina vor ezita să răspundă, asta ar putea sub semnul întrebării forța Articolului 5 al NATO, a declarat Rachel Ellehuus, fostă oficială a Departamentului Apărării din administrația Biden, detașată la NATO.

Dincolo de aceste scenarii, alți membri ai NATO, în special cei din Europa, sunt acut conștienți de opiniile negative ale președintelui Donald Trump față de alianță. Aceștia au răspuns pozitiv solicitărilor președintelui american de a-și mări cheltuielile pentru apărare și, în paralel, și-au asumat cea mai mare parte a ajutorului acordat Ucrainei. Având în vedere incertitudinile economice din anii următori, măsura în care pot sprijin substanțial Ucraina este sub semnul întrebării.

„Bănuiesc că finlandezii nu vor să promită prea mult și apoi să nu livreze în mod corespunzător”, a spus Ellehuus.

În telegramă, ministrul finlandez de externe a avut un limbaj dur față de Rusia, o țară cu care Finlanda are o graniță de 1330 de kilometri.

„Nu trebuie să fim naivi și să credem că se vor schimba, mai ales dacă sancțiunile vor fi ridicate” și Rusia va fi „încurajată politic și economic”, spune Valtonen.

Deși există discuții în curs între SUA, Ucraina și Rusia în diverse formate, liderul rus Vladimir Putin nu s-a angajat până acum față de un armistițiu și a pus condiții de încheiere a ostilităților pe care ucrainenii le consideră inacceptabile.