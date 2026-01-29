O româncă a furat un Rolex de 35.000 de euro din casa unde lucra în Belgia. Cum a încercat să-și ascundă fapta

O româncă de 48 de ani este judecată în Belgia după ce a furat un ceas Rolex extrem de valoros din casa familiei la care lucra ca menajeră, înlocuindu-l cu o replică. Femeia riscă o pedeapsă de 70 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă de 400 de euro.

Românca lucra de aproximativ un an ca menajeră în locuința unei familii din Lanaken, o comună din regiunea Flandra. În decembrie 2023, din cauza unor probleme personale legate de fiul său, aceasta a decis să sustragă ceasul de lux, evaluat la peste 20.000 de euro. După furt, ea a pus în locul ceasului original o replică.

În fața Tribunalului Penal din Tongeren, femeia a susținut că nu a acționat cu intenție.

„Am furat ceasul și i-am cerut unui cumpărător să-i evalueze valoarea. Intenționam să-l pun înapoi, dar am descoperit ulterior că acel cumpărător mi-a dat un fals”, a explicat inculpata.

Declarația sa contrazice însă afirmațiile făcute anterior în timpul audierilor, când a recunoscut că ea însăși a cumpărat replica de pe internet și a vândut ceasul original pentru 14.000 de euro. „Da, am făcut o greșeală”, a admis românca în cele din urmă.

Avocatul familiei păgubite a declarat că părțile au ajuns la o înțelegere privind despăgubirea. Femeia a restituit deja suma de 5.500 de euro, iar ceasul ar valora acum aproximativ 35.000 de euro. „Inculpata va returna această sumă”, a precizat avocatul, conform hbvl.be.

Parchetul din Tongeren consideră că fapta este dovedită și solicită aplicarea unei pedepse constând în 70 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă de 400 de euro. Pronunțarea sentinței este programată pentru data de 25 februarie.

Cazul reamintește de incidente similare: la sfârșitul anului trecut, o româncă din Italia, care lucra tot ca menajeră, a fost arestată după ce a furat peste 5.000 de euro din casa unde făcea curățenie, fiind prinsă în flagrant de poliție.