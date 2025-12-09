Video O plajă acoperită cu banane, după ce 16 containere s-au prăbușit în mare. De ce nu sunt bune pentru consum

O plajă din Marea Britanie a fost acoperită de banane după ce șaisprezece containere au căzut de pe o navă de marfă în weekend, provocând întârzieri pentru turiști și îngrijorare în rândul autorităților.

Incidentul s-a produs în weekend, în timpul unor condiții meteo nefavorabile, în Solent, un canal maritim între Insula Wight și continent.

Containerelor li s-au rupt carcasele după ce au lovit apa, iar cele mai multe conțineau banane destinate supermarketurilor britanice, dar și alte fructe, precum plantain sau avocado.

Agenția Maritimă și de Coastă a transmis avertismente pentru navele din zonă și a confirmat că niciun membru al echipajului nu a fost rănit.

„Situația a creat haos pe plajele din zonă”, a declarat un purtător de cuvânt al HM Coastguard, pentru BBC.

Autoritățile avertizează că bananele găsite pe plajă nu sunt sigure pentru consum, deoarece ar putea fi contaminate după zilele petrecute în apa mării.

Localnicii care au participat la curățenie sunt șocați de amploarea incidentului.

„Nu am văzut nimic la această scară în cei trei ani de când facem colectare de gunoi. Este suficient să te facă să plângi, chiar așa este. Este catastrofal”, a spus Donna Tretheway, care conduce organizația Selsey Beach Litter Ninjas.

Polistirenul și izolarea containerelor s-au sfărâmat în bucăți mici, imposibil de adunat, ceea ce ridică semne de întrebare privind impactul pe termen lung asupra mediului.

Autoritățile locale au mobilizat echipe de recuperare, iar consiliile West Sussex, Arun și Chichester coordonează curățenia.

Localnicii au fost sfătuit să evite plajele din cauza posibilelor fragmente de metal și să nu atingă sau să mănânce fructele găsite.

„Plaja este acum acoperită cu polistiren. Este clar că impactul asupra mediului va fi resimțit pentru mult timp”, a spus Gavin Jones, voluntar.

Incidentul a provocat și întârzieri în traficul maritim. Nava de croazieră P&O Iona, care urma să plece sâmbătă pentru o croazieră de 14 zile, a primit permisiunea de plecare abia duminică după-amiază.