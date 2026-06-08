O nouă axă militară în Mediterana: Franța și Cipru semnează un acord de apărare ce permite staționarea trupelor franceze pe insulă

Franța și Cipru vor semna luni un acord privind statutul forțelor (SOFA) care va permite Parisului să staționeze trupe pe insula din Marea Mediterană, au confirmat doi oficiali guvernamentali de rang înalt de la Nicosia pentru publicația POLITICO.

Documentul va fi parafat de ministrul francez al Forțelor Armate, Catherine Vautrin, și de ministrul cipriot al Apărării, Vasilis Palmas, chiar în aceeași zi în care ambii oficiali participă la reuniunea informală a Consiliului de Afaceri Externe al UE, în configurația sa de apărare.

Conform declarațiilor președintelui cipriot, Nikos Christodoulides, acordul „va asigura prezența forțelor franceze pe teritoriul cipriot, strict în scopuri umanitare, ca parte a cooperării consolidate pe care o avem cu guvernul francez”.

Parametrii cooperării și respectarea suveranității

Noul pact militar va defini termenii exacți în care forțele franceze pot fi staționate, se pot antrena și pot opera în Cipru, cu respectarea strictă a suveranității naționale. Acordul acoperă o paletă largă de domenii strategice:

-Coordonare militară și interoperabilitate sporită între cele două armate

-Legături strânse în sectorul tehnologiei de apărare și al industriei de profil

-Exerciții militare comune și activități educaționale

-Schimburi de personal și aranjamente administrative pentru forțele care operează pe teritoriul celuilalt stat.

Planurile privind acest acord au fost anunțate inițial în luna aprilie, în timpul unei vizite efectuate de președintele francez Emmanuel Macron pe insulă, stârnind încă de atunci o serie de controverse la nivel regional.

Reacția dură a comunității turco-cipriote

Insula Cipru rămâne divizată între nordul turco-cipriot și sudul greco-cipriot încă din 1974, când forțele turce au invadat regiunea ca răspuns la o lovitură de stat susținută de Atena. În timp ce Republica Cipru este stat membru al Uniunii Europene și recunoscută internațional ca singura autoritate suverană pe întreg teritoriul insulei, Republica Turcă a Ciprului de Nord este recunoscută politic doar de Ankara.

Administrația turco-cipriotă din nord a reacționat, declarând acordul „nul și neavenit” imediat după anunțul oficial. Liderii din nord și-au exprimat profunda îngrijorare că prezența militară franceză ar putea altera echilibrul fragil de putere de pe insulă, ignorând drepturile comunității turco-cipriote și alimentând noi tensiuni geopolitice. De asemenea, aceștia au contestat legitimitatea Republicii Cipru de a semna un astfel de tratat în numele întregii insule.