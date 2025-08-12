search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Propagandistul Kremlinului amenință cu războiul Azerbaidjanul

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Propagandistul Kremlinului Vladimir Soloviov a prezis că războiul Rusiei în Ucraina „nu se va încheia” odată cu summitul Trump-Putin din Alaska pe 15 august și că, date fiind tensiunile diplomatice cu Azerbaidjanul, nu ar fi exclusă o altă „operațiune militară specială” (SVO) în viitor, după cea din Ucraina.

Vladimir Soloviov FOTO Profimedia
Vladimir Soloviov FOTO Profimedia

Soloviov, cunoscut pentru opiniile sale pro-război, dar și pentru amenințările nucleare la adresa capitalelor occidentale, a declarat la postul public de televiziune Rusia 1 că e posibil ca invazia la scară largă în Ucraina „să nu fie ultima «SVO» a generației noastre”.

Soloviov a speculat duminică seara că, având în vedere ultimele evoluții, există pericolul de a apărea baze NATO în Marea Caspică, lângă Rusia.

„Trebuie să înțelegem că ceea ce se întâmplă în Caucazul de Sud este o problemă uriașă. Este atât de periculos încât, dacă privim lucrurile dintr-un punct de vedere geopolitic, ar putea duce la astfel de consecințe încât acesta s-ar putea să nu fie ultimul «SVO» al generației noastre”, a argumentat propagandistul Kremlinului.   

În altă ordine de idei, Soloviov a susținut că războiul va continua, argumentând că este în „interesul europenilor” și exprimându-și îndoielile că summitul dintre liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care va avea loc pe 15 august în Alaska, va avea drept rezultat o soluționare a conflictului.

Ideea unei potențiale acțiuni militare împotriva Azerbaidjanului vine pe fondul unor relații încordate dintre țara din Caucazul de sud și vecinul său din nord.

Presa din Azerbaidjan a relatat că președintele Ilham Aliyev ia în considerare ridicarea moratoriului privind furnizarea de arme către Ucraina, în urma unei conversații telefonice cu președintele Volodimir Zelenski , pe 10 august în care aceștia au discutat despre atacurile recente asupra infrastructurii energetice comune.

Vineri, liderii Azerbaidjanului și Armeniei s-au întâlnit la Casa Albă pentru a semna un acord mediat de Trump  prin care cele două țări care pun capăt deceniilor de conflict, dând o lovitură influenței Moscovei în regiune.

Canalele de televiziune rusești au relatat pe scurt semnarea acordului de pace dintre Armenia și Azerbaidjan în prezența președintelui SUA.

Odată un mediator puternic în Caucazul de Sud, Rusia a început să-și piardă influența în regiune. Mai recent, relațiile au fost slăbite de când Rusia a doborât accidental un avion al companiei Azerbaijan Airlines cu destinația Groznîi, în decembrie 2024, ucigând cele 38 de persoane aflate la bord.

Tensiunile s-au intensificat recent în urma raidurilor asupra centrelor diasporei azere din Rusia și a uciderii a doi frați azeri aflați în custodia Rusiei, precum și a atacurilor rusești asupra centralelor energetice ale Azerbaidjanului din Ucraina.

Pe fondul acestor tensiuni, Baku a anulat vizita în această țară a viceprim-ministrului rus Alexei Overciuk.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
stirileprotv.ro
image
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
gandul.ro
image
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
mediafax.ro
image
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dennis Man a dat lovitura: 6.800.000€
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Cea mai bună perioadă să mergi în Grecia. Descoperă avantajele extrasezonului pentru o călătorie unică
playtech.ro
image
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Isărescu vine cu vești proaste pentru români. BNR anunță până când cresc prețurile
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie