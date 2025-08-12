Propagandistul Kremlinului amenință cu războiul Azerbaidjanul

Propagandistul Kremlinului Vladimir Soloviov a prezis că războiul Rusiei în Ucraina „nu se va încheia” odată cu summitul Trump-Putin din Alaska pe 15 august și că, date fiind tensiunile diplomatice cu Azerbaidjanul, nu ar fi exclusă o altă „operațiune militară specială” (SVO) în viitor, după cea din Ucraina.

Soloviov, cunoscut pentru opiniile sale pro-război, dar și pentru amenințările nucleare la adresa capitalelor occidentale, a declarat la postul public de televiziune Rusia 1 că e posibil ca invazia la scară largă în Ucraina „să nu fie ultima «SVO» a generației noastre”.

Soloviov a speculat duminică seara că, având în vedere ultimele evoluții, există pericolul de a apărea baze NATO în Marea Caspică, lângă Rusia.

„Trebuie să înțelegem că ceea ce se întâmplă în Caucazul de Sud este o problemă uriașă. Este atât de periculos încât, dacă privim lucrurile dintr-un punct de vedere geopolitic, ar putea duce la astfel de consecințe încât acesta s-ar putea să nu fie ultimul «SVO» al generației noastre”, a argumentat propagandistul Kremlinului.

În altă ordine de idei, Soloviov a susținut că războiul va continua, argumentând că este în „interesul europenilor” și exprimându-și îndoielile că summitul dintre liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care va avea loc pe 15 august în Alaska, va avea drept rezultat o soluționare a conflictului.

Ideea unei potențiale acțiuni militare împotriva Azerbaidjanului vine pe fondul unor relații încordate dintre țara din Caucazul de sud și vecinul său din nord.

Presa din Azerbaidjan a relatat că președintele Ilham Aliyev ia în considerare ridicarea moratoriului privind furnizarea de arme către Ucraina, în urma unei conversații telefonice cu președintele Volodimir Zelenski , pe 10 august în care aceștia au discutat despre atacurile recente asupra infrastructurii energetice comune.

Vineri, liderii Azerbaidjanului și Armeniei s-au întâlnit la Casa Albă pentru a semna un acord mediat de Trump prin care cele două țări care pun capăt deceniilor de conflict, dând o lovitură influenței Moscovei în regiune.

Canalele de televiziune rusești au relatat pe scurt semnarea acordului de pace dintre Armenia și Azerbaidjan în prezența președintelui SUA.

Odată un mediator puternic în Caucazul de Sud, Rusia a început să-și piardă influența în regiune. Mai recent, relațiile au fost slăbite de când Rusia a doborât accidental un avion al companiei Azerbaijan Airlines cu destinația Groznîi, în decembrie 2024, ucigând cele 38 de persoane aflate la bord.

Tensiunile s-au intensificat recent în urma raidurilor asupra centrelor diasporei azere din Rusia și a uciderii a doi frați azeri aflați în custodia Rusiei, precum și a atacurilor rusești asupra centralelor energetice ale Azerbaidjanului din Ucraina.

Pe fondul acestor tensiuni, Baku a anulat vizita în această țară a viceprim-ministrului rus Alexei Overciuk.