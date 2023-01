Numărul de studenți din UE în Marea Britanie s-a redus la jumătate după Brexit

La mai puțin de jumătate s-a redus numărul studenților din Uniuena Europeană, în Marea Britanie, după Brexit. De altfel, taxele de şcolarizare practic au explodat, arată datele Agenţiei de statistici pentru învăţământul superior (HESA) din Marea Britanie.

Începând din 2017, primul an după referendumul prin care s-a decis Brexitul, „a existat o scădere notabilă a înscrierilor în primul an venite din primele 10 ţări ale UE”, indică HESA în studiul său, potrivit unor surse citate de Agerpres.

Conform cifrelor colectate, 66.800 de studenţi din UE s-au înscris în primul an de studii de licenţă, masterat sau doctorat în anul universitar 2020/2021, însă numărul lor a coborât la 31.000 în 2021/2022, primul an universitar complet după sfârşitul perioadei de tranziţie post-Brexit. „Această scădere semnificativă (...) poate fi atribuită modificărilor în ce priveşte taxele de înscriere”, consideră HEPA.

Taxe de aproape patru ori mai mari

Anterior lui 2021, studenţii din UE plăteau aceleaşi taxe de înscriere ca şi colegii lor britanici, adică maximum 9.250 de lire sterline (10.500 de euro) pe an. Post-Brexit, începând cu anul universitar 2021/2022, ei trebuie să plătească taxe de înscriere mult mai mari, de până la 38.000 de lire pe an, în funcţie de universitate şi de regiune, scrie The Guardian.

La fel ca restul studenţilor internaţionali, în perioada post-Brexit, europenii nu mai sunt eligibili pentru credite studenţeşti, trebuie să obţină viză şi să plătească pentru a beneficia de serviciul public de sănătate, NHS.

Rezultatul este că numai 13.155 de studenţi europeni s-au înscris în 2021 în anul întâi din primul ciclu, de aproape trei ori mai puţini decât în 2020 (37.530). Încercând să reducă cu orice preţ imigraţia, ministrul de interne Suella Braverman vrea ca studenţii străini să nu poată rămâne în Marea Britanie decât şase luni după încheierea studiilor (faţă de doi ani, în prezent).

Proiect riscant

Potrivit cotidianului The Times, Suella Braverman şi-a atras criticile Ministerului Educaţiei, care consideră că o astfel de măsură ar face Regatul Unit mai puţin atractiv pentru studenţi care, de altminteri, contribuie la finanţarea sistemului universitar.

Într-un comunicat, grupul Universities UK, ce reprezintă 140 de universităţi britanice, a atenţionat miercuri că proiectul „ar avea consecinţe grave asupra capacităţii (lor) de a recruta candidaţi internaţionali şi, în final, efecte negative importante pentru creşterea economică a Regatului Unit”, şi „ar aduce prejudicii competitivităţii şi reputaţiei” acestei ţări.

În jur de 120.000 de studenţi europeni urmează în prezent cursuri în universităţi britanice (faţă de 152.000 în 2020/2021), mulţi dintre ei începându-le înainte de Brexit.