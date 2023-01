Un român s-a întors din Marea Britanie pentru a-și face o afacere în țară. A reușit să ajungă la 2,8 milioane de lei cifră de afaceri

Un român din Iași, care a stat mai mulți ani în Marea Britanie împreună cu familia sa, s-a întors în țară pentru a pune pe picioare o afacere. El s-a inspirat după un model de afacere pe care l-a văzut acolo, iar acum are acum 200 de angajați și cifră de afaceri de 2,8 milioane de lei.

Odată ce s-a întors acasă, bărbatul a decis să înceapă o afacere de curierat, HIO, după un model pe care l-a întâlnit în Marea Britanie.

„Am plecat în Marea Britanie pentru a îmi continua studiile, dar încet-încet, am devenit din avocat, doctor în livrat burgeri, pentru că am luat o mică franciză de livrări la domiciliu. După ce s-au născut copiii şi au crescut puţin, am decis să ne întoarcem în ţară şi să le arătăm românilor ce facem noi. Partea cu diaspora a fost un impuls”, povestește acum Bogdan Țermure.

Pandemia l-a ajutat

Românul s-a întors din Marea Britanie cu familia în 2019, chiar înainte de a începe pandemia.

„În 2019, ne-am întors şi am început să punem în aplicare ce am învăţat în Marea Britanie. Începusem cu diverse restaurante care, în momentul acela, nu prea conştientizau de ce să venim noi să livrăm pentru ei. Cei mai mulţi spuneau că au deja livratorii lor. Încă nu concepeau acest model. Însă, uşor-uşor, am găsit persoane deschise care au înţeles că este mai bine să externalizeze partea de livrări. Acum avem peste 200 de angajaţi, iar în platforma HIO avem circa 340 de clienţi înregistraţi”, a povestit Bogdan Ţermure pentru Ziarul Financiar.

El își mai amintește că primii clienţi au fost familia şi prietenii, însă la scurt timp, a început să crească şi a devenit mai rapid decât se aştepta lider de piaţă pe zona de delivery.

Afacere de aproape trei milioane de lei

Cea mai mare provocare, susţine antreprenorul, a fost să acopere toate oraşele. „Suntem în şapte oraşe din zona Moldovei şi în prezent sunt în proces de deschidere şi în alte oraşe mari, printre care şi Bucureştiul.”

În 2021, businessul a crescut cu circa 10% faţă de 2020 şi a ajuns la afaceri de 2,8 milioane de lei. Însă pandemia, deși a dezavantajat multe afaceri, pentru zona delivery a fost avantajoasă. Astfel, afacerea ieșeanului a crescut în doi ani cât ar fi crescut în condiții normale în 5-7 ani.

„Întoarcerea în ţară a fost un pariu câştigător. Am fost foarte mândru când am văzut aceste rezultate într-un timp atât de scurt. Cred că am reuşit să punem în aplicare ce am învăţat în Marea Britanie. Orice ai vrea să faci şi să începi în România acum, dacă faci cum trebuie şi te dedici în totalitate, poţi reuşi”, mai spune el acum.

Peste 1.000 de români s-au repatriat cu programul Start-Up Diaspora și au creat peste 1.000 de companii, plătind salarii pentru 2.100 de persoane, arată cifrele oficiale.