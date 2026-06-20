Norvegia reia proiectul primului tunel maritim din lume. Investiția se apropie de un miliard de dolari

Norvegia a readus în atenție unul dintre cele mai spectaculoase și ambițioase proiecte de infrastructură din lume: construirea primului tunel destinat exclusiv navelor maritime. După ce autoritățile anunțaseră anul trecut că renunță la investiție din cauza costurilor uriașe, noul buget guvernamental include fonduri care permit reluarea pregătirilor și deschid calea pentru începerea lucrărilor.

Proiectul vizează construirea unui tunel navigabil prin peninsula Stad, situată pe coasta de vest a Norvegiei, o zonă cunoscută pentru condițiile meteorologice extreme și pentru valurile puternice care îngreunează de decenii traficul maritim, notează The Maritime Executive.

Tunelul va avea aproximativ 1,7 kilometri lungime, 50 de metri înălțime și 36 de metri lățime, dimensiuni care vor permite trecerea navelor de coastă și a vaselor de pasageri care operează în regiune. Odată finalizat, acesta va oferi o rută sigură prin una dintre cele mai periculoase porțiuni ale litoralului norvegian.

Ideea unui astfel de proiect există de mai multe decenii, însă doar în ultimii ani a intrat într-o fază avansată de planificare și analiză tehnică. Costurile inițiale erau estimate la aproximativ 315 milioane de dolari, însă pe măsură ce proiectul a fost detaliat, valoarea investiției a crescut semnificativ, depășind pragul de un miliard de dolari.

Din acest motiv, în 2025, premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a anunțat că proiectul este prea costisitor pentru a fi continuat în forma sa de atunci.

Susținătorii inițiativei au continuat însă să caute soluții pentru reducerea costurilor. În ultimele luni, planurile au fost revizuite, iar estimarea totală a investiției a fost redusă la aproximativ 900 de milioane de dolari.

Noul buget al guvernului norvegian prevede o finanțare inițială de aproape 16 milioane de dolari, sumă care va permite atribuirea contractelor principale și demararea unor lucrări pregătitoare, inclusiv demolarea unor clădiri și relocarea infrastructurii de apă din zona șantierului.

Autoritățile analizează deja ofertele depuse de mai multe consorții internaționale de construcții. Dacă Parlamentul va aproba finanțarea definitivă, contractele principale ar putea fi semnate în perioada următoare.

Conform calendarului actual, lucrările ar urma să înceapă în 2027 și să dureze aproximativ cinci ani. La finalizare, tunelul de la Stad va deveni primul tunel maritim din lume destinat navigației comerciale și de pasageri, o realizare inginerească fără precedent.

Proiectul este considerat esențial pentru creșterea siguranței navigației de-a lungul coastei norvegiene și pentru reducerea timpului de deplasare al navelor care tranzitează această regiune dificilă a Mării Nordului.