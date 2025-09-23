Norvegia acuză Rusia că i-a încălcat spaţiul aerian de trei ori în 2025: „Inacceptabil”

Guvernul norvegian a precizat marţi, 23 septembrie, că avioane ruseşti au încălcat spaţiul aerian al ţării scandinave de trei ori în cursul acestui an. Incidente au fost calificat de Oslo drept „inacceptabile”.

„Rusia a încălcat spaţiul aerian norvegian de trei ori în primăvara şi vara acestui an", a afirmat premierul Jonas Gahr Store într-un comunicat, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Prim-ministrul norvegian a adăugat:

„Nu putem stabili dacă a fost un act deliberat sau o eroare de navigaţie. Oricare ar fi cauza, rămâne inacceptabil şi am transmis acest lucru autorităţilor ruse", a adăugat el.

Oficialul a precizat că cele trei încălcări ale spaţiului aerian au avut loc după aproape zece ani în care nu s-au înregistrat incidente de acest fel.

„Sunt evenimente pe care le tratăm cu cea mai mare seriozitate"

Conform detaliilor furnizate de guvern, un avion de vânătoare rusesc SU-24 a pătruns în spaţiul aerian norvegian timp de patru minute pe 25 aprilie, apoi un avion de transport L410 Turbolet timp de trei minute pe 24 iulie şi, în cele din urmă, un avion de vânătoare SU-33 timp de un minut pe 18 august.

„Incidentele din Norvegia sunt de o mai mică amploare decât cele din Estonia, Polonia şi România, atât din punct de vedere al locaţiei, cât şi al duratei. Cu toate acestea, sunt evenimente pe care le tratăm cu cea mai mare seriozitate", a spus Store.

În calitate de membru NATO, Norvegia se prezintă adesea ca fiind „ochii şi urechile" Alianţei Atlantice în Nordul Îndepărtat, unde ţara are o frontieră maritimă comună şi 198 de kilometri de frontieră terestră cu Rusia.