Mutare strategică a gigantului auto chinez Chery: caută fabrici în Europa pentru a evita taxele UE și a accelera livrările pe continent

Producătorul auto chinez Chery analizează extinderea producției în Europa prin folosirea unor fabrici deja existente, într-o mișcare strategică menită să reducă impactul taxelor impuse de Uniunea Europeană și să scurteze timpii de livrare pentru clienții de pe continent.

Chery, unul dintre cei mai mari producători auto din China și lider al exporturilor de mașini din această țară, își accelerează planurile de dezvoltare pe piața europeană. Reprezentanții companiei au declarat, la lansarea mărcilor Omoda și Jaecoo în Franța, că grupul caută noi capacități de producție pe continent, potrivit reuters.

„Compania caută alte capacități de producție în Europa”, a afirmat Lionel French Keogh, directorul comercial al Chery pentru Franța, în marja evenimentului de la Paris.

Președintele companiei, Yin Tongyue, a explicat că strategia grupului nu vizează, cel puțin în această etapă, construirea unei fabrici complet noi, ci utilizarea unor linii de producție deja existente, prin colaborări locale.

„Aceste procese necesită timp și dedicare, dar mai ales stabilirea parteneriatelor locale potrivite. Sper cu adevărat că vom avea noutăți pe care să vi le împărtășim în lunile următoare”, a declarat acesta.

Deși nu a oferit detalii despre constructorii auto cu care poartă discuții sau despre numărul statelor analizate, Yin a confirmat că Franța se află pe lista locațiilor posibile.

Vânzări în creștere în Europa

După intrarea pe piața europeană în 2023, Chery a înregistrat o creștere spectaculoasă a vânzărilor. Potrivit datelor firmei de consultanță auto Dataforce, compania a vândut anul trecut 120.147 de vehicule în Europa, față de doar 17.035 în anul precedent, ceea ce înseamnă o creștere de aproape șase ori.

Ascensiunea vine într-un moment în care tot mai multe mărci chineze își fac loc pe piața europeană, profitând de cererea în creștere pentru vehicule electrice și hibride, dar și de extinderea segmentului SUV.

Chery a făcut deja un pas important în Europa printr-un parteneriat cu compania Ebro, în cadrul fostei uzine Nissan din Barcelona. Obiectivul este ca fabrica să atingă o capacitate de producție de 200.000 de unități anual până în 2029.

Cu toate acestea, oficialii companiei spun că această capacitate nu va fi suficientă pentru a acoperi cererea tot mai mare pentru modelele Chery și nici pentru a răspunde eficient noilor taxe impuse de Uniunea Europeană pentru mașinile electrice produse în China.

În plus, producția locală este esențială și pentru respectarea cerințelor europene privind procentul de componente realizate pe plan local.

De asemenea, Franța este una dintre ultimele mari piețe europene pe care Chery își lansează mărcile Jaecoo și Omoda. Compania a anunțat că în trimestrul al patrulea va aduce și un model sub marca principală Chery.

Tot până la finalul acestui an, grupul ia în calcul lansarea în Franța a unui SUV electric de dimensiuni mici, destinat segmentului urban.

Totodată, constructorul a confirmat recent că va introduce în Europa și noul brand Lepas.

La nivel global, Chery a raportat pentru anul trecut vânzări de 2,8 milioane de vehicule, în creștere cu aproape 7%. Piețele externe au avut o contribuție majoră, reprezentând peste 47% din totalul livrărilor companiei.