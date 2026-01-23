Articol publicitar

Chery și noua definiție a valorii auto: de ce confortul și garanția contează mai mult ca oricând pentru șoferii români

Felul în care românii aleg o mașină s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Traficul tot mai aglomerat, costurile în creștere, drumurile zilnice mai lungi și nevoia de predictibilitate au mutat atenția de la performanță pură sau design spectaculos către criterii mult mai pragmatice. Astăzi, pentru tot mai mulți români, contează mai puțin promisiunile de marketing și mai mult ceea ce primesc concret în utilizarea de zi cu zi.

O mașină nu mai este doar un obiect aspirațional sau o declarație de statut. Pentru mulți șoferi, ea a devenit un spațiu esențial al vieții cotidiene: dimineața, în drum spre serviciu, în orele de vârf, seara, după o zi lungă, sau în călătoriile cu familia. În acest context, ideea de „beneficii vs. costuri” are un sens nou și este raportată la echilibrul dintre confort, tehnologie, costuri de utilizare și lipsa surprizelor pe termen lung.

Tot mai mulți români încep să caute acest echilibru, iar branduri precum Chery au început să devină tot mai căutate tocmai pentru că propun o abordare diferită: modele dezvoltate pentru utilizarea reală, confort și dotări premium pentru un confort care depășește cu mult prețul de cumpărare al unui model TIGGO.

Confortul auto a devenit un criteriu esențial în decizia de cumpărare. Spațiul interior generos, ergonomia gândită pentru drumuri zilnice, tehnologiile intuitive și o experiență de condus care reduce stresul sunt elemente tot mai importante pentru șoferii români.

Modelele Chery sunt dezvoltate plecând de la această realitate. Echipările standard includ tehnologii moderne de asistență, conectivitate ușor de utilizat și un nivel de confort care răspunde atât utilizării urbane, cât și drumurilor lungi. Pentru mulți clienți, faptul că aceste dotări nu sunt condiționate de pachete costisitoare reprezintă un argument decisiv.

Această abordare reflectă o schimbare de perspectivă: valoarea nu mai este definită de ceea ce plătești în plus, ci de ceea ce primești încă de la început.

Garanția, un alt criteriu care face diferența

La fel de importantă a devenit și garanția, un element important care reflectă nu doar costurile de utilizare, ci și nivelul de încredere pe care un producător îl are în propriile produse. Costurile neprevăzute, timpul pierdut în service și incertitudinea legată de fiabilitate sunt printre cele mai mari temeri ale cumpărătorilor auto.

O garanție extinsă oferă predictibilitate și liniște într-o perioadă în care bugetele sunt atent analizate. Pentru mulți români, acest aspect face diferența între o alegere emoțională și una rațională, bine fundamentată.

În cazul Chery, garanția de 7 ani sau 150.000 km și completează confortul zilnic și susține relația dintre client și brand mult timp după momentul achiziției. Adevăratul beneficiu pentru utilizator apare atunci când aceste elemente lucrează împreună.

Prin gama TIGGO, Chery propune exact acest tip de echilibru: modele bine echipate, ușor de utilizat, spațioase și eficiente, susținute de o politică de garanție care oferă siguranță și stabilitate.

Într-o perioadă în care mobilitatea nu mai înseamnă doar deplasare, ci și calitatea timpului petrecut la volan, criteriile de achiziție continuă să evolueze. Confortul, predictibilitatea și valoarea reală oferită încă de la început au devenit piloni centrali ai deciziei de cumpărare.

Pentru tot mai mulți români, alegerea unui model Chery reflectă această schimbare de perspectivă: o orientare către soluții echilibrate, care oferă siguranță, confort și stabilitate pe termen lung.

