Momentul în care un soldat ucrainean elimină șase militari ruși. „Chinaz-Invadatori 6-0!” VIDEO

Momentul confruntării dintre soldatul ucrainean și ruși a fost filmat cu o dronă, iar imaginile și comentariile au fost postate pe Facebook de unitatea militară a ucraineanului.

„Chinaz” este numele de cod al soldatului ucrainean din cadrul Batalionului 1 Mecanizat din Brigada 30 Mecanizată, unitate care a făcut publică toată acțiunea.

„Lupta a fost atât de dinamică și de intensă, încât am uitat de rană datorită adrenalinei și n-am știut nici cum a trecut timpul. Am crezut că au fost câteva minute, dar apoi băieții au spus că a fost o jumătate de oră”, spune soldatul.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional

În prezent, Roman (nume de cod Chinaz) este internat în spital unde se recuperează.

Soldatul povestește cum a ajuns să lupte singur cu cei șase ruși aflați în tranșee. Ucrainenii au fost alertați de colegii lor care verificau terenul cu drona că rușii au fost observați în tranșee.

„Mai întâi am auzit voci, apoi o față a ieșit cu prudență din spatele cotiturii șanțului. L-am privit bine, privirile ni s-au întâlnit ochi în ochi... Apoi au fost împușcături și schimburi de grenade. Am încercat să-i împiedic să se ridice pentru a ținti și a arunca o grenadă. De aceea rușii au aruncat la întâmplare și nu au putut să-mi nimerească tranșeea. Aveam o poziție destul de confortabilă, așa că am tras mai bine și am aruncat grenade în țintă. Drept urmare, am eliminat un inamic, al doilea, al treilea...”, povestește Roman.

Ceilalți trei soldați ruși au început să se retragă târâș și nu se așteptau să fie urmăriți, spune ucraineanul. „Am alergat de-a lungul tranșeei, i-am prins din urmă și am tras mai multe salve de aproape”.

Soldații ucraineni au putut fi evacuați abia după ce bombardamentele au încetat. Zona era plină de ruși.

Conform armatei ucrainene, Roman este sudor, iar familia sa este din districtul Olevski (regiunea Jitomir). Familia lui este acolo acum - soția, mama, tatăl și cei doi frați. Roman a lucrat ca sudor electric la Kiev. Când a început războiul, pe 24 februarie, a mers la biroul de recrutare și a fost trimis la Brigada 30 Mecanizată.

A luptat lângă Horlivka, a apărat Kurdiumivka, lângă Bahmut, a luat parte la contraofensiva din regiunea Harkov. Acum luptă din nou în direcția Bahmut.

„Chinaz” spune că nu visează la premii speciale. „Nu la asta trebuie să ne gândim acum”, spune el. „Ci cum să alungăm inamicul din țara noastră cât mai repede posibil. Facem un lucru comun - împreună pentru Victorie!”