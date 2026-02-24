Video Momentul în care un fotbalist din Turcia a salvat viața unui pescăruș lovit de minge, folosind manevre de resuscitare, în timpul unui meci

Incident în timpul unui meci de fotbal amator disputat la Istanbul, între Istanbul Yurdum și Mevlanakapi Guzelhisar. Un jucător a reușit să readucă la viață un pescăruș, după ce pasărea a fost lovită accidental de minge.

Portarul lui Istanbul Yurdum a degajat mingea din careu, iar aceasta a lovit un pescăruș aflat în zbor. Pasărea s-a prăbușit pe gazon, iar fotbalistul a declarat ulterior că inițial nu și-a dat seama ce lovise.

Căpitanul echipei a alergat spre pescăruș și a început să îl resusciteze. După câteva compresii toracice, picioarele și ochii păsării au început să se miște. Pe măsură ce pescărușul și-a revenit, fotbaliștii i-au dat apă, apoi l-au transportat la marginea terenului, unde a fost preluat de personalul medical prezent la meci. Momentul poate fi urmărit mai jos.

Căpitanul Gani Catan a recunoscut că nu are pregătire în acordarea primului ajutor, iar reacția sa a fost pur instinctivă. Echipa medicală a continuat îngrijirea păsării, iar ulterior s-a confirmat că pescărușul avea o leziune la aripă în urma impactului și temporar nu putea să zboare. Portarul a declarat că nu știe unde a fost transportată pasărea, dar a spus că ar dori să o viziteze dacă va afla, relatează presa internațională.

Comentatorul transmisiunii live, Onur Ozsoy, a declarat că incidentul a stârnit un val uriaș de reacții din partea telespectatorilor, care au început să întrebe în număr mare despre starea pescărușului. El a descris momentul drept unul aproape nemaivăzut pe un teren de fotbal.

Ulterior, echipa de transmisiune a aflat că pescărușul a fost văzut din nou mergând, însă revenirea completă ar urma să necesite mai mult timp.