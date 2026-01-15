Video Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat

Un presupus pedofil a fost bătut până la moarte cu pietre de trei adolescenți - o fată de 16 ani și doi băieți, de 15 și 16 ani. Minorii sunt acuzați de uciderea lui Alexander Cashford, 49 de ani, în august anul trecut, după ce l-ar fi ademenit acolo pentru a se întâlni cu fata. Momentul a fost prezentat în instanță.

Toți cei trei adolescenți, care veniseră din Londra la stațiunea Sheppey de pe litoral pentru a-și petrece vacanța, neagă acuzațiile de crimă care le sunt aduse. Totuși, băiatul de 16 ani a recunoscut joi acuzația de omor prin imprudență, potrivit Daily Mail.

Curtea Woolwich Crown a auzit că acesta a fost văzut aruncând o piatră mare în „trupul aparent fără viață” al lui Alexander Cashford. Juriului i s-au prezentat imagini din momentul atacului, pe 10 august 2025, în Leysdown-on-Sea, Kent.

Procuroarea de caz a spus că filmarea a fost „fără îndoială planificată pentru a fi dovada succesului vânătorii lor”. Băiatul de 16 ani este văzut lovindu-l pe Cashford în ceafă cu o sticlă goală, determinându-l să fugă pe promenada de la malul mării. Videoclipul se termină cu cei trei tineri în fugă, dar fără să-l fi prins pe bărbat.

Sursa video: Daily Mail

Victima a fost găsită ulterior moartă, cu multiple leziuni

Acuzarea susține că toți cei trei inculpați au acționat împreună, fiecare dintre ei împărtășind cel puțin intenția de a-i provoca lui Cashford leziuni corporale foarte grave.

Procurorul de caz a declarat anterior instanței că un martor a văzut ulterior băiatul de 16 ani aruncând cu pietre în victimă, descriind prima aruncare ca fiind „frenetică” și „cu multă forță”. Victima a fost găsită ulterior moartă, cu multiple leziuni.

Autopsia a arătat că avea leziuni la față și cap, vânătăi pe membre și corp, precum și mai multe coaste fracturate care i-au perforat plămânul. Un martor aflat în vacanță în zonă a declarat că l-a văzut pe băiatul de 16 ani „zâmbind ca și cum tocmai câștigase bomboane” după agresiune.

Procurorul a declarat că domnul Cashford o întâlnise întâmplător pe fată la o sală de jocuri din stațiunea balneară cu două zile înainte, vineri, 8 august. El i-a dat o carte de vizită pe care era trecut numărul său de telefon. Băiatul de 16 ani a salvat-o în telefonul său sub numele de „pedo” și, în următoarele două zile, au vorbit prin mesaje, domnul Cashford crezând că vorbește cu o fată de 16 ani pe nume Sienna. El a pretins că are 30 de ani, a întrebat-o dacă îi place șampania și i-a spus că vrea să o sărute. „Sienna” i-a sugerat apoi să se întâlnească la casa goală a părinților ei și i-a spus să aducă alcool.

Alexander Cashford s-a întâlnit cu fata de 16 ani lângă digul de la Leysdown-on-Sea, 10 august, iar o oră mai târziu a fost declarat mort.

„Au fost atât de indignați de interesul lui pentru „Sienna”, încât au plănuit în mod deliberat să-l atace”

Procuroarea Kate Blumgart KC a declarat în fața instanței: „Acești trei inculpați l-au întâlnit întâmplător pe dl Cashford. Ce s-a întâmplat după aceea, însă, nu a fost întâmplător. Au fost atât de indignați de interesul lui pentru „Sienna”, încât au plănuit în mod deliberat să-l atace. A fost un atac comun, în care fiecare dintre ei a jucat un rol esențial.”

Se susține că cei doi băieți i-au urmărit pe domnul Cashford și pe fată „pe o distanță considerabilă” în timp ce se plimbau, înainte ca băiatul de 16 ani să-i ajungă din urmă și să-l lovească în ceafă cu o sticlă. Fata ar fi strigat „pedofil nenorocit, am 16 ani, prindeți-l”, în timp ce filma atacul.

După ce a fost arestat, procurorii spun că băiatul de 16 ani a distribuit imaginile atacului către trei persoane, adăugând comentariul: „Pedofil nenorocit, lol”.

Băiatul de 15 ani și fata de 16 ani neagă acuzațiile de crimă și omor prin imprudență. Băiatul de 16 ani recunoaște omorul prin imprudență, dar neagă acuzația de crimă. Procesul va continua.