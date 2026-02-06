Video Momentul în care în care ucrainenii doboară o dronă Shaded cu o mitralieră americană M134 Minigun

Reporteri de la postul francez de televiziune TF1 au urcat la bordul unui avion de marfă din perioada sovietică pentru a asista la o misiune nocturnă a unui echipaj ucrainean de drone. Ucrainenii au adaptat aceste avioane pentru a doborî drone Shahed cu ajutorul mitralierei de fabricație americană M134 Minigun.

Misiunea, care a avut loc la dată neprecizată, a fost realizată de un echipaj format din voluntari civili din armata ucraineană. Aceștia au sarcina să ajute la interceptarea dronelor rusești în momentul în care acestea sunt observate în spațiul aerian.

„Este ora 2 dimineața. Există ținte în aer, spre sud-est. Noi, în calitate de piloți, încercăm să combatem aceste drone cu avioanele noastre, doborându-le cu o mitralieră”, a declarat un pilot pentru postul de televiziune francez.

Echipa a pregătit avionul pentru decolare la temperaturi mult sub cele de îngheț în decurs de 10 minute, fără alte lumini pe pistă în afară de lanternele purtate de voluntari, a relatat TF1, care a publicat imagini video cu misiunea.

Controlorul de apărare aeriană a dirijat avionul către o zonă cu drone active, echipa având sarcina să le identifice vizual folosind ochelari cu vedere nocturnă (NVG) și camere de termoviziune.

Minigun M134 este o mitralieră rotativă de calibru 7,62×51 mm NATO, dezvoltată de General Electric. Aceasta are o eficiență ridicată datorită cadenței impresionante de tragere de între 3.000 și 6.000 de gloanțe pe minut.

Folosirea mitralierei pe un avion sovietic An-28 este considerată o noutate, însă configurații similare sunt frecvent utilizate de elicopterele militare americane.

Potrivit reportajului TF1, vânătorii de drone se asigură că drona nu cade în zonele populate înainte de o doborî.

„Încercăm să prindem cât mai multe posibil și să le doborâm într-un loc sigur – câmpuri, păduri – dar niciodată deasupra caselor”, a declarat un pilot ucrainean.

În zori, echipa a primit ordin să revină la sol, nu pentru că misiunea se încheiase, ci pentru că au fost detectate în aer rachete de croazieră rusești.

Avioanele de marfă AN-28 echipate cu mitraliere face parte din efortul mai amplu al Ucrainei de a găsi modalități eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a contracara amenințările reprezentate de roiurile de drone kamikaze ale Rusiei.

De partea cealaltă, ucrainenii au documetat soluții improvizate ale Rusiei pentru a ataca drone ucrainene precum rachete aer-aer sovietice R60.