Mogulul criptomonedelor rusești a fost găsit mort într-o închisoare din India. Cunoștea secretele Kremlinului și era urmărit de Occident

Administratorul bursei rusești de criptomonede Garantex, Alexei Beshchekov, a murit în circumstanțe misterioase cu doar câteva săptămâni înainte de extrădarea planificată în Statele Unite.

Alexei Beshchekov, mogulul platformei de criptomonede Garantex, a fi fost găsit mort într-o închisoare indiană. Acest lucru a fost anunțat pe 5 septembrie de influentul canal rus de Telegram, apropiat de forțele de securitate ale Federației Ruse, relatează Dialog.

Moartea a avut loc la scurt timp după ce Beșcekov a fost de acord să fie extrădat în partea americană. Avocații au cerut întârzieri și au încercat să-i blocheze transferul în Statele Unite, dar au eșuat în acest caz.

„În august, a decis să fie de acord cu extrădarea. Și a murit curând”, a spus canalul.

Potrivit sursei citate, corpul său a fost găsit într-o celulă.

Alexei Beshcekov avea 46 de ani. Avea cetățenie lituaniană, dar locuia în Rusia. În 2002, a absolvit Facultatea de Matematică Computațională și Cibernetică a Universității de Stat din Moscova. A înființat Garantex care, la începutul anului 2022, când Federația Rusă a lansat un mare război împotriva Ucrainei, era printre cele mai mari burse de criptomonede rusești, deservind sute de mii de clienți din întreaga lume.

Cu toate acestea, în aprilie 2022, Statele Unite au inclus compania pe lista de sancțiuni, acuzând-o de spălare de fonduri de pe site-uri darknet și servicii ransomware.

Autoritățile americane au declarat că peste 96 de miliarde de dolari au trecut prin bursă.

Se crede că platforma a fost folosită pentru a plăti furnizarea de componente occidentale ale armelor pe care Rusia le folosește în războiul împotriva Ucrainei.

Potrivit Dialog, acest detaliu l-ar putea face pe Beșcekov un martor valoros pentru investigațiile din Statele Unite și UE. Este posibil ca această cunoaștere să-l fi transformat într-o amenințare pentru Moscova.

În februarie 2025, Uniunea Europeană a impus noi restricții asupra Garantex, interzicând investițiile și cooperarea. O lună mai târziu, Beshcekov a fost reținut în statul indian Kerala, unde se afla în vacanță cu familia sa.

Operațiunea a fost efectuată de Biroul Central de Investigații al Indiei la cererea Statelor Unite. Acuzațiile au inclus conspirație pentru spălarea banilor, încălcarea reglementărilor privind sancțiunile și desfășurarea de activități fără licență.

Moartea lui Beșcekov a ridicat semne de întrebare cu privire la posibila intervenție a serviciilor speciale rusești.