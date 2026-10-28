 Minor ucis în fața Ambasadei Israelului din Serbia, după ce a atacat un polițist cu două cuțite. Nivelul alertei teroriste, ridicat la maximum | adevarul.ro
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Video Minor ucis în fața Ambasadei Israelului din Serbia, după ce a atacat un polițist cu două cuțite. Nivelul alertei teroriste, ridicat la maximum

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Un ”susţinător al Statului Islamic (SI) a fost ucis prin împuşcare, în noaptea de marţi spre miercuri, în faţa Ambasadei Israelului la Belgrad, după ce a atacat un poliţist, a anunţat ministrul sârb de Interne în exerciţiu Iviţa Dacici.

ambasada isrrael in belgrad jpg
Foto: X

„Un minor, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, dar care ar fi originar din Sabac, a atacat un membru al Jandarmeriei cu două cuţite, strigând Allah Akbar (Dumnezeu este mare)", a declarat Iviţa Dacici.

„Atentatul terorist", comis de către un minor, a avut loc la ora (locală) 0.15 (marţi, 23.15, ora României), s-a soldat cu „rănirea uşoară" a unui membru al Jandarmeriei „care asigura protecţia" reprezentanţei diplomatice, a anunţat într-un comunicat ministrul sârb în exerciţiu.

Un poliţist l-a ucis pe minor în stare de legitimă apărare, a precizat într-un comunicat Ministerul sârb de Interne, scrie News.

Poliţistul a fost rănit uşor la faţă în timpul incidentului, care a avut loc după miezul nopţii de marţi spre miercuri, mai precizează ministerul.

„S-a ordonat ridicarea nivelului ameninţării teroriste la cel mai înalt grad posibil şi consolidarea prezenţei poliţiei în locuri-cheie", a anunţat Dacici.

Ministerul israelian de Externe a confirmat miercuri o tentativă de „atentat terorist", în timpul nopţii, în apropierea sediului Ambasadei Israelului în Serbia, la scurt timp după anunţarea primelor rezultate ale alegerilor legislative din Israel, în urma cărora coaliţia premierului israelian în exerciţiu Benjamin Netanyahu este, pentru moment, în frunte.

„Confirmăm informaţii despre o tentativă de atentat terorist în apropierea Ambasadei Israelului la Belgrad", anunţă pe X Ministerul israelian de Externe.

„Agresorul a fost neutralizat de către poliţia locală. Niciun membru al personalului Ambasadei nu a fost rănit, iar misiunea era închisă la momentul incidentului, care a avut loc noaptea târziu", anunţă el.

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