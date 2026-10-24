 Atac armat la o biserică ortodoxă din Iordania, în timpul unei înmormântări: 8 oameni au fost uciși și 40, răniți | adevarul.ro
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Video Atac armat la o biserică ortodoxă din Iordania, în timpul unei înmormântări: 8 oameni au fost uciși și 40, răniți

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Trei bărbați au deschis focul, vineri, 23 octombrie, asupra unei biserici ortodoxe din Iordania, ucigând opt persoane și rănind alte 40, potrivit Ministerului Sănătății din țară. Autoritățile au calificat atacul drept unul terorist și îi caută pe suspecți.

Potrivit Al Jazeera, atacul a avut loc asupra unei biserici din guvernoratul Karak. Regele Abdullah al II-lea a declarat că autorii atacului vor primi „cele mai aspre pedepse”, transmițându-le condoleanțe familiilor victimelor.

De asemenea, el a ordonat reevaluarea procedurilor de securitate ale țării pentru intervenția în cazul atacurilor teroriste.

Vineri după-amiază, trei bărbați mascați au deschis focul în timpul unei ceremonii funerare organizate într-o biserică ortodoxă greacă din satul Hamoud.

Supraviețuitorii au declarat că au auzit o explozie la scurt timp după începerea slujbei. Doi atacatori, care au sosit cu un vehicul, au fost ulterior însoțiți de un al treilea bărbat, înarmat cu o pușcă semiautomată. Aceștia au intrat în biserică și au tras timp de câteva minute.

Unul dintre supraviețuitori, Nasser al-Burqan, avocat, a declarat pentru agenția de presă Reuters că unul dintre atacatori, aflat la aproximativ doi metri distanță, a îndreptat un pistol spre el și a deschis focul.

Când, în cele din urmă, s-a făcut liniște, m-am uitat pe fereastra din spatele meu și am văzut doi [atacatori] – unul era mascat, celălalt nu; acesta din urmă avea un pistol”, a povestit al-Burqan, avocat.

Fiul unuia dintre supraviețuitori a fost împușcat în picior în timpul atacului și transportat la spital.

Un martor a descris incidentul drept un „masacru”, în timp ce primarul satului Shihan a condamnat atacul, catalogându-l drept „diabolic”.

Cu voia lui Dumnezeu, această țară va rămâne în siguranță”, a declarat acesta.

Opt persoane au fost ucise în atacul armat, dintre care șapte au murit la fața locului, iar una a decedat la câteva ore după atac, din cauza rănilor, a relatat sâmbătă agenția de presă iordaniană Petra.

Dintre cele 40 de persoane rănite, 27 se află încă în spital. Directorul Spitalului Militar Prince Ali din Karak a declarat că o persoană se află în stare critică, după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Suspecții nu au fost identificați

Autoritățile nu au identificat încă cei trei atacatori. Ministrul iordanian de Interne, Mazin Al-Farrayeh, a declarat că atacul a fost comis de un grup de „extremiști” care „nu au nicio legătură cu umanitatea”, fără a menționa însă vreo organizație anume.

La rândul său, premierul Jafar Hassan a declarat că atacul este o consecință a ideologiei teroriste și a „extremismului orb”, fără a oferi detalii despre identitatea atacatorilor.

Motivul atacului rămâne neclar, întrucât identitatea celor implicați nu a fost încă dezvăluită.

Karak, situat la 120 de kilometri sud de Amman, găzduiește o comunitate creștină importantă. Creștinii reprezintă aproximativ 300.000 din cei 11,5 milioane de locuitori ai Iordaniei.

Potrivit unui corespondent al publicației Christian Science Monitor, musulmanii și creștinii conviețuiesc de generații în Karak, iar atacul ar putea consolida și mai mult unitatea comunității.

Reacțiile pe plan extern

Mai multe țări, printre care Azerbaidjan, Irak, Polonia, Palestina și Qatar, au emis declarații prin care au condamnat atacul și și-au exprimat solidaritatea cu Iordania.

Ambasada Statelor Unite în Iordania a publicat, de asemenea, un mesaj pe platforma X, în care a transmis condoleanțe victimelor și supraviețuitorilor atacului.

„În numele poporului american, transmitem cele mai sincere condoleanțe victimelor și supraviețuitorilor atacului terorist comis astăzi asupra unei biserici din Karak, Iordania”, se arată în declarație.

Prim-ministrul iordanian a decretat trei zile de doliu național după atac, iar drapelele de pe clădirile guvernamentale și publice vor fi coborâte în bernă.

Potrivit TVR Info, Patriarhul Daniel a transmis că incidentul „a curmat viaţa credincioşilor nevinovaţi”.

„Am primit cu profundă întristare vestea despre tragicul atac terorist (…) Acest act de violenţă care a curmat viaţa credincioşilor nevinovaţi contrazice darul sacru al vieţii şi subminează valorile religioase şi umane fundamentale ale compasiunii, păcii şi demnităţii.”

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