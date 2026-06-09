Miliardarul din spatele lui West Ham, acuzat că oferea promovare fotomodelelor în schimbul favorurilor sexuale

Mai multe femei îl acuză pe miliardarul britanic David Sullivan, coproprietarul clubului de fotbal West Ham, că și-ar fi folosit influența pentru a le constrânge la relații sexuale, inclusiv în perioada în care acestea erau foarte tinere.

Dezvăluirile apar într-o investigație comină realizată de BBC Panorama și publicația The Times.

Potrivit anchetei, șapte femei susțin că episoadele au avut loc de-a lungul mai multor decenii, începând din anii 1980, când Sullivan controla publicațiile Daily și Sunday Sport. Majoritatea reclamantelor erau modele aflate la început de carieră, care încercau să obțină contracte în industria glamour.

Acestea îl acuză pe Sullivan de comportament exploatator, susținând că le-ar fi condiționat oportunitățile profesionale de acceptarea unor relații intime sau acte sexuale. Unele femei afirmă că presiunile au fost exercitate asupra lor chiar în timpul unor întâlniri prezentate drept discuții de afaceri.

Una dintre ele, care a vorbit sun pseudonimul Florence, a relatat că, la vârsta de 20 de ani, s-a simțit obligată să întrețină relații sexuale cu Sullivan, deși nu își dorea acest lucru și a mărturisit că episodul a avut un impact major asupra sănătății sale mintale, vorbind ulterior despre anxietate și episoade depresive.



Alte femei susține că au acceptat relații sexuale din teamă că refuzul le-ar distruge șansele de a avea o carieră în modeling. Alte mărturii descriu situații în care Sullivan ar fi încercat să împiedice plecarea acestora de la întâlniri sau să le convingă să accepte propuneri indecente.

David Sullivan, în vârstă de 77 de ani, a respins categoric toate acuzațiile și a calificat investigația drept „nedreaptă” și „bazată pe afirmații false”, anunțând că va contesta public informațiile apărute.

David Sullivan a demisionat din funcția de copreședinte al clubului West Ham

La scurt timp după ce i-a fost comunicată intenția de publicare a anchetei, Sullivan a demisionat din funcția de copreședinte al clubului West Ham, invocând dorința de a se concentra asupra apărării personale.

Investigația mai arată că, de-a lungul timpului, mai multe femei au făcut sesizări către poliție în legătură cu comportamentul său, însă niciun caz nu a dus la punerea sa sub acuzare. Autoritățile au invocat lipsa probelor suficiente pentru a demara proceduri penale.

Cazul ridică semne de întrebare și pentru autoritățile din fotbalul englez, în special în contextul noilor reguli privind integritatea și eligibilitatea proprietarilor de cluburi. Reprezentanții Federației Engleze au declarat că tratează „extrem de serios” orice acuzații de această natură, dar nu au oferit detalii privind eventuale investigații în curs.

Ce a transmis clubul West Ham

Clubul West Ham a transmis că are politici stricte de protecție și nu poate comenta cazuri individuale.

În același timp, organizații și experți din domeniu subliniază că aceste acuzații evidențiază vulnerabilitatea tinerelor din industria modelingului și riscurile asociate dezechilibrelor de putere.