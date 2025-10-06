search
România rezistă: Slovacia, Ungaria, Cehia merg spre Rusia

0
0
Publicat:

Populiștii care vor să taie ajutoarele pentru Ucraina câștigă tot mai mult teren în UE. În Cehia, victoria e a partidului ANO și a lui Andrej Babiš, după ce în campanie au promis o viață mai bună și pace.

Babis și Orban ar putea face front comun împotriva Bruxelles-ului
Babis și Orban ar putea face front comun împotriva Bruxelles-ului

Există o tendință de creștere a audienței care îmbrățișează subiectele majore ale politicii de la Kremlin: pace cu orice preț în Ucraina, susținerea familiei tradiționale, a măsurilor anti-avort, a mișcărilor împotriva LGBTQ+, tăierea fondurilor pentru Ucraina.

În România, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) bifează toate aceste idei propagandistice lansate de Moscova împotriva democrațiilor liberale. Nu există încă majorități pentru astfel de legi, dar în discursul lor radicalii români susțin aceste idei, care între timp sunt tot mai acceptate în societate.

„Neutralitatea” – o iluzie periculoasă

Liderul AUR George Simion crede că trimiterea sprijinul militar acordat Ucrainei „nu este un lucru benefic nici pentru Germania, nici pentru Franța, România și Polonia" și că doar pacea poate fi soluția. Din cauza lui Simion, președintele Ucrainei nu și-a putut ține discursul în Parlamentul de la București.

Pentru liderul AUR lucrurile sunt clare, fiindcă el crede că „neutralitatea” ar fi salvarea, „nu escaladarea și alimentarea cu arme”. Susținătorii AUR care nu știu prea multă istorie și care cresc în sondajele de opinie mizează pe această himeră a neutralității, ca și cum în fața Rusiei vreo țară din regiune poate rămâne neutră.

Un alt argument folosit de George Simion e preluat direct din arsenalul propagandei de la Kremlin: Ucraina „este o creație sovietică”, iar războiul din Ucraina este „un război între ortodocși”.

Cehia, noul aliat al lui Orban și Fico

Noul învingător de la Praga, Andrej Babis, se plânge că în fiecare an Cehia „trimite 2,5 miliarde de euro din bugetul țării către Bruxelles. Și, bineînțeles, Bruxelles-ul ajută Ucraina”. Babiš a mai spus că intenționează să abandoneze inițiativa cehă recunoscută la nivel internațional prin care această mică țară cumpăra obuze de artilerie pentru Ucraina de pe piețele din afara UE.

Câștigătorul alegerilor de sâmbătă din Cehia respinge de altfel și angajamentul NATO de creștere a cheltuielilor pentru apărare și a criticat în termeni duri acordul semnat de predecesorii săi la putere de achiziționare a 24 de avioane de vânătoare americane F-35.

Cu această filosofie, pe care Andrej Babiš nu o consideră deloc anti-europeană, noul lider de la Praga se va alătura premierilor ungar Viktor Orban și slovac Robert Fico.

Orban și Fico s-au întâlnit săptămâna trecută și au ajuns la concluzia că Uniunea Europeană, deși „e destinată să garanteze pacea continentului, s-a transformat acum într-un proiect de război, iar la Bruxelles, înfrângerea Rusiei este considerată a fi sarcina următorului deceniu”, a declarat Viktor Orban.

Premierul slovac a subliniat și el că „o politică națională suverană poate fi răspunsul adecvat la atacurile externe”, adică la cele europene, insistând la unison cu liderul ungar că ei nu sunt de acord „ca niște nebuni sau pe jumătate nebuni” de la Bruxelles „să le spele creierul copiilor” lor.

Busola Europei Centrale se îndreaptă spre Rusia?
Busola Europei Centrale se îndreaptă spre Rusia?


Busola Europei Centrale se întoarce spre Moscova

Cu Babiš posibil premier la Praga, Grupul de la Vișegrad format din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia are deja o majoritate anti-europeană și pro-rusă. Europa Centrală se prăbușește în trecut, cum a mai făcut-o, mai ales că și de această dată la Viena jocurile se fac nu doar pe deasupra pro-Ucraina, ci și pe dedesubt în favoarea rușilor.

Andrej Babiš, câștigătorul parlamentarelor din Slovacia, e orientat mai mult spre afaceri, decât spre ideologie, ceea ce nu înseamnă că direcția lui nu e aceeași cu a lui Orban și Fico. Busola Europei Centrale indică tot mai mult Moscova, de unde Ungaria și Slovacia cumpără energie ieftină, iar lor li se va adăuga Cehia.

România are încă azimutul bun, dar a fost pe cale să se predea cu totul acum un an. Cu acest trend în care radicalii din UE dau apă la moara Rusiei, pe fondul atacurilor masive informatice venite de la Moscova, diviziunile din interiorul continentului și din fiecare țară se înmulțesc și devin periculoase.

Sabina Fati - DW

Opinii

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

