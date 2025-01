Mii de soldați britanici participă la cel mai mare exercițiu NATO din 2025, în România

Peste 2.500 de soldați britanici se află într-o „călătorie masivă” de 2253 de kilometri spre România, pentru a participa la Steadfast Dart, cel mai mare exercițiu NATO din 2025.

Exercițiul, care va avea loc în principal în România, se va desfășura chiar înainte de a se împlini trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina și este un test esențial al capacității Alianței de a se mobiliza rapid și eficient pentru a apăra teritoriile NATO.

Deplasări în mai multe zone ale țării

Potrivit unui anunț al MApN, începând de miercuri, 22 ianuarie, sen vor desfășura deplasări de tehnică militară și personal aparținând forțelor armate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Unitățile britanice vor tranzita și desfășura activități în diverse zone din țara noastră, în cooperare cu forțele naționale și cu cele ale altor state aliate dislocate în România. Principalele axe rutiere de deplasare sunt Nădlac – Cincu – Smîrdan și Negru Vodă – Constanța – Smîrdan.

De asemenea, tehnica militară aparținând forțelor armate franceze participante la acest exercițiu va sosi pe calea ferată, pe traseul Carcassonne (Franța) - Voila (România), cel mai probabil pe data de 2 februarie.

În perioada 28 ianuarie – 9 februarie vor avea loc, totodată, deplasări ale militarilor și tehnicii Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” din orașele Iași, Piatra Neamț, Bacău, Botoșani, Dej și Turda, către poligonul Smârdan”, a informat Ministerul Apărării.

Un drum lung prin Europa

Trupele britanice au plecat din Marea Britanie săptămâna trecută, pornind din portul Marchwood, Hampshire, într-un convoi impresionant care include 730 de vehicule – de la blindate Foxhound, vehicule de mobilitate mare Jackal, până la transportoare blindate Mastiff, autocisterne și camioane de încărcare. Aceste vehicule au fost îmbarcate pe trei feriboturi la Sea Mounting Centre pentru a ajunge la destinația finală: România.

Căpitanul Zakariah Ajjane, în vârstă de 29 de ani, din Molesey, Surrey, care se află la într-unul dintre convoaie, a declarat că drumul prin Europa a fost o adevărată „excursie”. „A fost o experiență interesantă, am călătorit prin mai multe țări europene și am interacționat cu polițiile din fiecare țară, care ne-au asigurat o călătorie lină. A fost un drum lung, dar am avut grijă unii de alții”, a spus Ajjane.

Pe parcursul drumului, soldații britanici au trecut prin Olanda, Germania, Republica Cehă și Slovacia, iar la începutul săptămânii, au ajuns în Ungaria, unde au oprit pentru a verifica vehiculele înainte de a continua drumul către România. Acesta este un exercițiu de amploare, care presupune un angajament logistic imens, iar fiecare oprire pe traseu este esențială pentru a asigura buna funcționare a misiunii.

Steadfast Dart – un test major pentru NATO

Steadfast Dart este cel mai mare exercițiu militar planificat de NATO pentru 2025 și reprezintă prima mare desfășurare a Forței de Reacție Aliată (ARF). Scopul său principal este să testeze capacitatea Alianței de a răspunde rapid în fața unei amenințări externe, într-un context geopolitic tot mai tensionat. În special, acest exercițiu vine într-un moment în care NATO trebuie să-și arate unitatea și hotărârea în fața agresiunii rusești, care continuă în Ucraina.

Locotenentul Alex Coleman, participant la exercițiu, a descris deplasarea ca o „provocare uriașă” care „arată ce poate realiza armata britanică și, mai larg, NATO”. Drumul de peste 2250 de kilometri pe care l-au parcurs trupele britanice din Marea Britanie până în România nu este doar o demonstrație de mobilizare rapidă, ci și o modalitate de a întări legăturile între statele membre NATO. În cadrul exercițiului, care va include și forțe din alte state membre ale Alianței, vor fi simulate scenarii de luptă complexe, pentru a testa reacțiile rapidă ale trupelor.

„Acest exercițiu este o dovadă a angajamentului Regatului Unit față de NATO și față de apărarea colectivă a Alianței, iar în contextul invaziei rusești în Ucraina, este mai relevant ca niciodată. Trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți să descurajăm orice amenințare în regiune”, a adăugat Coleman.

Misiunea în România și implicațiile politice

Exercițiile Steadfast Dart se vor desfășura în România, o țară situată strategic la granița cu Ucraina, și vor include o serie de manevre de luptă care vor demonstra capacitatea de reacție rapidă a NATO. Printre regimentele britanice implicate se numără Garda Royal Scots Dragoon și batalionul 4 al Regimentului Regal din Scoția, care vor constitui grupul principal de luptă, sprijiniți de alte unități britanice și reprezentanți ai altor națiuni NATO.

În paralel cu aceste exerciții, Regatul Unit își întărește angajamentele față de Ucraina, în contextul unui acord pe termen lung care include cooperarea în domeniul apărării. În cadrul acestui acord, există posibilitatea ca Marea Britanie să stabilească baze militare permanente în Ucraina, o mișcare care ar consolida securitatea și ar asigura o apărare mai robustă a regiunii.

„Exercițiul Steadfast Dart este o demonstrație clară a angajamentului nostru față de NATO și față de securitatea globală. Cu toate amenințările și provocările la adresa ordinii internaționale, trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți să reacționăm rapid și eficient”, a subliniat Luke Pollard, ministrul britanic al Apărării.

În același timp, Regatul Unit a anunțat o serie de măsuri de susținere economică și militară pentru Ucraina. De exemplu, Guvernul britanic a promis un sprijin financiar substanțial pentru reconstrucția economiei ucrainene, inclusiv o sumă de 40 de milioane de lire sterline pentru sprijinul în domeniul comerțului cu cereale, și un ajutor anual de 3 miliarde de lire sterline pentru armata ucraineană „atâta timp cât va fi necesar”.

Provocări și perspective

În ciuda ambițiilor și angajamentului Regatului Unit față de NATO, există și provocări interne. În 2024, Marea Britanie va avea aproximativ 148.230 de personal militar în armata sa, o scădere față de anii anteriori. Cu toate acestea, prin inițiative precum Steadfast Dart, Regatul Unit își reafirmă angajamentul față de apărarea europeană și față de stabilitatea regiunii.

În concluzie, exercițiul Steadfast Dart nu este doar un test militar, ci și un simbol al solidarității între națiunile NATO și al angajamentului continuu al Regatului Unit de a proteja valorile și securitatea Alianței. Acest exercițiu subliniază nu doar pregătirea militară, dar și importanța unei reacții rapide în fața unui peisaj geopolitic în continuă schimbare.