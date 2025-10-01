search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Discuții în Senatul SUA despre rolul României în securitatea Mării Negre. „Moscova toarnă miliarde pentru a instala guverne prietenoase"

Senatul SUA a organizat marți, 30 septembrie, o audiere privind viitorul Strategiei SUA în regiunea Mării Negre, în contextul în care „Rusia duce o strategie agresivă pentru a submina guvernele democratice pro-vestice”. Ambasadorul României în SUA a fost prezent la eveniment, țara noastră numărându-se printre aliații-cheie.

Audierea privind viitorul Strategiei SUA în Marea Negră. FOTO Ambasada României în SUA
Audierea privind viitorul Strategiei SUA în Marea Negră. FOTO Ambasada României în SUA

„Senatul SUA își trasează strategia pentru Marea Neagră: România, printre aliații-cheie. Luările de poziție ale liderilor Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comisiei pentru relații externe a Senatului american, precum și depozițiile experților audiați au subliniat importanța strategică a României și rolul ei cheie în securitatea și apărarea regiunii Mării Negre, precum și în dezvoltarea potențialului său energetic„ a transmis Ambasada României în SUA pe Facebook

La audierea din Senatul american a participat și ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

Dezbaterile din cadrul subcomitetului pentru Europa au evidențiat faptul că securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale atât pentru România și pentru statele riverane, cât și pentru Europa și pentru Statele Unite, în contextul geopolitic actual, marcat de implicațiile agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, a precizat Ambasada României

Marea Neagră reprezintă cheia în multe aspecte pentru securitatea europeană și pentru interesul național al Statelor Unite. O strategie clar definită pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru Statele Unite, aplicată, care să contracareze agresiunea Rusiei în Europa și în alte zone”, a afirmat președintele Subcomitetului, senatorul republican Steve Daines, inițiator al audierii din Senat.

Steve Daines, inițiatorul audierii. FOTO Ambasada României în SUA
Steve Daines, inițiatorul audierii. FOTO Ambasada României în SUA

„Rusia duce o strategie agresivă pentru a submina guvernele democratice pro-vestice”

Potrivit Ambasadei, contribuția semnificativă a României la stabilitatea și securitatea regiunii a fost evidențiată din perspectiva posturii de apărare și descurajare Aliată, a investițiilor în apărare, inclusiv a celor în dezvoltarea celei mai mari baze militare din Europa, și a rolului de pilon și furnizor de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre.

Chris Murphy, senator democrat, la audiere. FOTO Ambasada României în SUA
Chris Murphy, senator democrat, la audiere. FOTO Ambasada României în SUA

„Rusia duce o strategie agresivă pentru a submina guvernele democratice pro-vestice din Europa, iar regiunea Mării Negre este în mod special vulnerabilă. Moscova toarnă miliarde în mită, propagandă, metode subversive și bullying în domeniul energetic pentru a instala guverne în regiune care să fie prietenoase cu Moscova”, a precizat co-președintele subcomitetului Chris Murphy, senator democrat, pe parcursul audierilor.

A fost evidențiată contribuția României la atingerea obiectivelor privind independența energetică și potențialul său în dezvoltarea rutelor alternative de alimentare cu gaze naturale, pentru reducerea dependenței statelor vest-europene de gazele rusești, precum Coridorul Vertical.

România, „aliat-cheie al SUA în regiune”

De asemenea, în cadrul dezbaterilor a fost reliefat și potențialul României în exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră.

„Au existat în ultimele luni voci care au reclamat că strategia SUA pentru Marea Neagră este moartă și nu există nici un interes pentru revitalizarea ei. Ori, această audiere a dovedit că interesul în privința Mării Negre nu a fost abandonat, ci dimpotrivă, el există în continuare și vom face tot ce depinde de noi să menținem vie această preocupare la cel mai înalt nivel. Totodată, despre România s-a vorbit în termeni foarte pozitivi, atât senatorii americani, cât și experții audiați subliniind rolul României de aliat-cheie al SUA în regiune. S-a vorbit la superlativ despre progresele pe care le-a făcut România și despre contribuția noastră regională, despre cum încercăm să devenim independenți energetic, despre investițiile noastre masive în apărare” a declarat a ambasadorul României in SUA, Andrei Muraru, despre audierea la care a asistat.

Au luat cuvântul experții americani Matthew Boyse, Senior Fellow, Centrul pentru Europa și Eurasia, Hudson Institute, dr. S. Frederick Starr, președinte fondator al Institutul pentru Asia Centrală și Caucaz, American Foreign Policy Council (AFPC) și Catherine Sendak, director pentru Apărare și Securitate Transatlantică, Center for European Policy Analysis (CEPA).

