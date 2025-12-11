Ministrul Mediului anunță că nu demisionează din funcție și acuză PSD de blat cu AUR: „Nu voi ceda în faţa presiunii”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, 11 decembrie, că nu va demisiona din funcţie, în ciuda presiunii puse „din sfera PSD şi AUR”.

„Am văzut presiunea care este pusă din sfera PSD şi AUR şi nu voi ceda în fața presiunii”, a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu, întrebată la Europa FM dacă va demisiona, în urma scandalului apei potabile.

„PSD a ieșit public şi a zis că, dacă vom avea vreo moţiune, o vom vota. În 24 de ore, AUR s-a executat şi au avut o moțiune. Este efectiv de domeniul evidenței, adică nu există vreun dubiu în acest sens”, a afirmat Buzoianu.

Ea a precizat că, dacă PSD ar fi depus moțiune împotriva sa, era mai asumat.

„Adică de ce să o mai pui prin interpuși? Măcar aveau curajul să facă asta asumat. În orice caz, şi dacă vor vota, şi dacă nu vor vota această moţiune, ideea că PSD poate să şantajeze miniştri din coaliţie, dacă nu le convine ce reforme fac oamenii respectivi, mai votează o moţiune... Ştim cu toţii că au majoritate alături de AUR. Dacă vor să creeze o majoritate alături de AUR în afara coaliţiei, pot forma şi mâine această majoritate.ș

Ideea că au această majoritate cu AUR şi ei sunt dispuşi să o folosească în anumite momente, ca să transmită niște mesaje, din punctul meu de vedere, nu poate să fie folosit ca şantaj. Şi în orice caz, în ceea ce mă priveşte, în mod cert, nu poate să fie folosit ca şantaj. Deci, vom avea cel mai probabil o moţiune, cel mai probabil domnii de la PSD vor vota, pentru că deja au anunţat public că vor face asta” a afirmat Buzoianu, ea arătând că cei de la PSD au ieşit deja public şi au spus că vor vota.

Ministrul Mediului a mai spus că a avut multiple discuţii cu premierul Bolojan şi sunt clar aliniaţi pe ce s-a întâmplat, care sunt faptele obiective din acest caz.

„Nu mă bazez pe încrederea PSD şi AUR. Asta nu înseamnă că ei trebuie să fie de acord cu măsurile pe care noi le propunem şi nu sunt de acord de multe ori cu măsurile pe care le propunem.

Aşa cum nici noi, de exemplu, nu suntem de acord întotdeauna cu ceea ce propun dumnealor, faptul că sunt supăraţi, că vor anumite reforme să fie blocate, faptul că nu vor să se mai întâmple anumite controale, este alegerea dumnealor. Pot să voteze şi împotriva miniştrilor care fac aceste controale şi fac această curăţenie în instituţii”, a subiniat ea.