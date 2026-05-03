Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Kit educațional european pentru școlile românești

Inițiativa Cetățenească Europeană (European Citizens’ Initiative - ECI) a lansat, în limba română, o versiune actualizată a kitului educațional „Democrația în acțiune”, destinat liceelor.

Materialele, dintre care o parte sunt concepute pentru elevi, iar o alta pentru profesori, explică pe înțelesul tinerilor aflați în preajma vârstei de vot cum pot cetățenii UE propune inițiative legislative la nivel european.

Kitul, disponibil online, trece în revistă pașii principali ai procedurii, de la validarea de către Comisia Europeană a unei inițiative ca ținând de competențele UE, până la condițiile necesare pentru ca demersul să meargă mai departe. Una dintre regulile esențiale este ca semnăturile de susținere să provină din cel puțin șapte state membre, pe lângă alte criterii prevăzute de legislația europeană. Dincolo de aceste praguri cantitative, principalul criteriu după care Comisia validează sau respinge o inițiativă este ca tema acesteia să țină de competențele Uniunii Europene, în condițiile în care statele membre păstrează atribuții importante în materie de legiferare.

România este deja printre țările active în acest mecanism: ocupă locul al cincilea în UE la numărul de semnături strânse pentru inițiative de succes, cu peste 750.000, și locul al șaselea la numărul de organizatori implicați, cu 49 de persoane. Printre inițiativele validate până acum de Comisie se numără teme legate de mediu, agricultură, bunăstarea animalelor și accesul la apă curată, dar și proiecte mai neobișnuite, precum conservarea și păstrarea la dispoziția publicului a jocurilor video care nu mai sunt actualizate sau comercializate. Inițiativele aflate în prezent în faza de colectare a semnăturilor vizează, printre altele, protejarea animalelor fără stăpân, transparența și integritatea partidelor europene sau drepturile pasagerilor aerieni.

Noua versiune a kitului pune un accent mai mare pe componenta practică și interactivă. Elevii sunt invitați să simuleze propriile inițiative cetățenești, să identifice probleme la nivel european și să propună soluții, învățând astfel nu doar mecanismele instituționale, ci și importanța participării civice. Profesorii primesc ghiduri metodologice, exemple de activități la clasă și resurse digitale care pot fi integrate în orele de educație civică, științe sociale sau limbi străine.

Reprezentanții inițiativei subliniază că scopul principal este creșterea gradului de conștientizare în rândul tinerilor cu privire la instrumentele democratice pe care le au la dispoziție la nivel european. În contextul unei participări scăzute la vot în rândul tinerilor și al unei neîncrederi tot mai mari în instituții, astfel de instrumente educaționale sunt văzute ca esențiale pentru formarea unor cetățeni activi și informați.

Kitul „Democrația în acțiune poate fi utilizat gratuit de către toate liceele interesate și face parte dintr-un efort mai amplu al instituțiilor europene de a aduce procesele decizionale mai aproape de cetățeni, în special de generațiile tinere, care vor modela viitorul Uniunii Europene.

