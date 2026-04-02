Mark Rutte merge la Washington în contextul amenințărilor lui Trump cu retragerea SUA din NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Washingtonul săptămâna viitoare, după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că ia în calcul retragerea țării din alianță.

„Pot confirma că secretarul general va fi la Washington săptămâna viitoare pentru o vizită planificată de mult timp”, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart. Un oficial de la Casa Albă a confirmat, de asemenea, vizita, scrie Reuters.

Nu au fost oferite imediat alte detalii despre deplasare.

Miercuri, 1 aprilie, Trump a declarat că ia serios în calcul retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații nu au susținut acțiunea militară americană împotriva Iranului.

„Oh, da, aș spune că este dincolo de reconsiderare”, a declarat Trump, întrebat dacă și-ar mai putea schimba poziția privind apartenența SUA la alianță după conflict.

„Nu am fost niciodată convins de NATO. Am știut mereu că este un tigru de hârtie, iar (președintele Rusiei) Vladimir Putin știe și el asta, de altfel.”

În paralel, mai multe state europene își întăresc rezistența față de solicitările SUA privind sprijinul în acțiunile împotriva Iranului, în contextul furiei crescânde a președintelui Donald Trump față de aliații tradiționali ai Washingtonului, scrie POLITICO.

Spania a devenit un punct major de tensiune în relațiile transatlantice. Madridul a interzis aeronavelor militare americane implicate în conflictul din Orientul Mijlociu survolarea spațiului său aerian și a refuzat accesul la baze-cheie, a declarat luni vicepremierul Carlos Cuerpo, reconfirmând opoziția guvernului față de operațiune.