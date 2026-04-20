Poliția antiterorism investighează dacă Iranul plătește „huligani britanici” pentru a comite atacuri incendiare asupra sinagogilor din Londra

Poliția antiterorism analizează dacă indivizi recrutați contra cost au fost plătiți pentru a comite atacuri incendiare asupra unor obiective evreiești din Londra, în contextul unui nou incident petrecut în nordul capitalei britanice.

Ancheta vine după ce o sinagogă din cartierul Kenton a fost vizată de un atac cu dispozitiv incendiar în noaptea de sâmbătă spre duminică. Este cel mai recent dintr-o serie de incidente care au vizat comunitatea evreiască în ultimele zile.

Ephraim Mirvis, rabinul-șef al Marii Britanii, a descris atacul drept „un act laș de incendiere” și a avertizat că violențele și intimidările împotriva evreilor „par să se intensifice”, scrie Daily Mail.

Posibile legături externe

Reprezentanți ai Metropolitan Police au confirmat că toate incidentele sunt investigate de unitatea antiterorism. Potrivit acestora, atacurile au caracteristici similare și au vizat locații asociate comunității evreiești sau israeliene.

Adjuncta comisarului, Vicki Evans, a declarat că autoritățile analizează ipoteza utilizării unor „intermediari criminali”, o tactică atribuită anterior Iranului.

„Este vorba despre violență contractată. Cei implicați nu au neapărat o motivație ideologică, ci acționează pentru bani”, a spus aceasta.

La rândul său, Matt Jukes, un alt oficial de rang înalt, a făcut apel la solidaritate între comunități și a avertizat că autorii unor astfel de fapte riscă pedepse severe.

Revendicări online și grupări necunoscute

Mai multe atacuri au fost revendicate online de o grupare care se autointitulează Ashab al-Yamin, apărută recent și activă, potrivit autorităților, și în alte țări europene.

Imagini distribuite pe platforma Telegram arată un individ aruncând un dispozitiv incendiar într-o clădire, în timp ce o altă persoană filmează. Mesajele asociate videoclipului susțin că sinagoga ar reprezenta un „centru de influență sionistă” în Londra.

Atacul din Kenton a provocat pagube limitate, afectând o încăpere a clădirii. Serviciile religioase au fost relocate temporar, dar au continuat în altă parte, cu participare numeroasă.

Serie de incidente recente

Incidentul survine la câteva săptămâni după incendierea unor ambulanțe aparținând comunității evreiești în zona Golders Green. Alte atacuri au inclus aruncarea de bombe incendiare asupra unei sinagogi din Finchley și o tentativă de atac asupra unei companii media critice la adresa regimului iranian.

Autoritățile au sporit măsurile de securitate, inclusiv prin desfășurarea a mii de patrule suplimentare în Londra.

Reacții oficiale

Premierul Keir Starmer a condamnat ferm incidentele, afirmând că „atacurile asupra comunității evreiești sunt atacuri asupra Marii Britanii”.

Reprezentanți ai comunității au cerut măsuri suplimentare pentru prevenirea unor astfel de acte. Saul Taylor a declarat că, deși reacția autorităților a fost promptă, este nevoie de acțiuni mai ferme pentru a opri aceste atacuri.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă există o coordonare mai amplă în spatele incidentelor recente.