Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul”

Poliția antiterorism investighează dacă Iranul plătește „huligani britanici” pentru a comite atacuri incendiare asupra sinagogilor din Londra

Publicat:

Poliția antiterorism analizează dacă indivizi recrutați contra cost au fost plătiți pentru a comite atacuri incendiare asupra unor obiective evreiești din Londra, în contextul unui nou incident petrecut în nordul capitalei britanice.

Sinagogă din cartierul londonez Kenton, atacată cu cokteil molotov/FOTO:X

Ancheta vine după ce o sinagogă din cartierul Kenton a fost vizată de un atac cu dispozitiv incendiar în noaptea de sâmbătă spre duminică. Este cel mai recent dintr-o serie de incidente care au vizat comunitatea evreiască în ultimele zile.

Ephraim Mirvis, rabinul-șef al Marii Britanii, a descris atacul drept „un act laș de incendiere” și a avertizat că violențele și intimidările împotriva evreilor „par să se intensifice”, scrie Daily Mail.

Posibile legături externe

Reprezentanți ai Metropolitan Police au confirmat că toate incidentele sunt investigate de unitatea antiterorism. Potrivit acestora, atacurile au caracteristici similare și au vizat locații asociate comunității evreiești sau israeliene.

Adjuncta comisarului, Vicki Evans, a declarat că autoritățile analizează ipoteza utilizării unor „intermediari criminali”, o tactică atribuită anterior Iranului.

„Este vorba despre violență contractată. Cei implicați nu au neapărat o motivație ideologică, ci acționează pentru bani”, a spus aceasta.

La rândul său, Matt Jukes, un alt oficial de rang înalt, a făcut apel la solidaritate între comunități și a avertizat că autorii unor astfel de fapte riscă pedepse severe.

Revendicări online și grupări necunoscute

Mai multe atacuri au fost revendicate online de o grupare care se autointitulează Ashab al-Yamin, apărută recent și activă, potrivit autorităților, și în alte țări europene.

Imagini distribuite pe platforma Telegram arată un individ aruncând un dispozitiv incendiar într-o clădire, în timp ce o altă persoană filmează. Mesajele asociate videoclipului susțin că sinagoga ar reprezenta un „centru de influență sionistă” în Londra.

Atacul din Kenton a provocat pagube limitate, afectând o încăpere a clădirii. Serviciile religioase au fost relocate temporar, dar au continuat în altă parte, cu participare numeroasă.

Serie de incidente recente

Incidentul survine la câteva săptămâni după incendierea unor ambulanțe aparținând comunității evreiești în zona Golders Green. Alte atacuri au inclus aruncarea de bombe incendiare asupra unei sinagogi din Finchley și o tentativă de atac asupra unei companii media critice la adresa regimului iranian.

Autoritățile au sporit măsurile de securitate, inclusiv prin desfășurarea a mii de patrule suplimentare în Londra.

Reacții oficiale

Premierul Keir Starmer a condamnat ferm incidentele, afirmând că „atacurile asupra comunității evreiești sunt atacuri asupra Marii Britanii”.

Reprezentanți ai comunității au cerut măsuri suplimentare pentru prevenirea unor astfel de acte. Saul Taylor a declarat că, deși reacția autorităților a fost promptă, este nevoie de acțiuni mai ferme pentru a opri aceste atacuri.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă există o coordonare mai amplă în spatele incidentelor recente.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
gandul.ro
image
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
mediafax.ro
image
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă ascultă!”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan va da afară din Guvern toți oamenii PSD, secretari și subsecretari de stat, șefi de agenții, autorități sau alte instituții centrale
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
image
Cum vor fi calculate salariile bugetarilor. Manole: Se introduce un salariu minim de referință de 4.000 de lei brut
antena3.ro
image
Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
observatornews.ro
image
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate mulți ani. Există însă un scenariu mult mai dur
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
De ce s-au ieftinit benzina și motorina. Cât va dura scăderea şi ce urmează. Preţurile de azi la pompă
playtech.ro
image
Gigi Becali rupe tăcerea despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep: „Mi-a zis că și-a dat cuvântul! Ți-e rușine mai tare de ei sau de nașul tău? Sper, totuși, să nu plece”
fanatik.ro
image
„Scumpiri uriașe” la biletele de tren: „Banii se duc în budele infecte și în durerea din dos”. Directorul CFR Călători, desființat: „Mai țineți minte ce a zis când s-a întors din Dubai?”
ziare.com
image
Daniel Pancu i-a dat răspunsul pe loc lui Gigi Becali
digisport.ro
image
„Se monitorizează tot traficul din 17 aprilie”: MAI, avertisment oficial după valul de mesaje despre camerele de supraveghere
stiripesurse.ro
image
SURSE Oamenii PSD, dați toți afară de Bolojan. Cum e urgentată moțiunea de cenzură
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Acești români NU vor mai plăti impozit pe clădiri. Cea mai bună veste
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, scandal cu fiul din cauza iubitei: „A zis că am jignit-o”. Ce i-a putut face nurorii
actualitate.net
image
Prodanca și Reghecampf nu au terminat nici acum cu procesele! Antrenorul contestă decizia privind pensia lui Reghe Jr. Ce s-a întâmplat la Tribunalul Ilfov: „Îl urmărim silit”
click.ro
image
Ce a făcut Valentin Sanfira după ce melodia Codruței Filip a avut succes. Și-a spus adevărul prin cântec
click.ro
image
Horoscop luni, 20 aprilie. Familia unui nativ scoate la lumină adevăruri neștiute
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
Harry Meghan Australia, Profimedia (2) jpg
Meghan Markle, ”un pachet de nervi” în timpul turneului din Australia! Ce spune despre Ducesă o expertă în limbajul corpului
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Statuia lui Iancu de Hunedoara în Buda, opera sculptorului de István Tóth (© Thaler Tamas / Wikimedia Commons)
Iancu de Hunedoara și relațiile sale cu Țara Românească și Moldova
historia.ro
