ISTQB CT‑GenAI: Cadru metodologic pentru testarea aplicațiilor bazate pe Generative AI

ISTQB CT‑GenAI este certificarea specialistă care formalizează metodele, riscurile și metricile necesare pentru testarea aplicațiilor bazate pe Generative AI; cursul oferit de Bittnet Training pregătește practicienii din România pentru examen și pentru integrarea practică a LLM‑urilor în procesele de testare.

Introducere

Certificarea ISTQB Certified Tester – Testing with Generative AI (CT‑GenAI) răspunde nevoii urgente de standardizare a practicilor de testare pentru sisteme non‑deterministe alimentate de modele generative. Syllabus‑ul CT‑GenAI definește concepte, tehnici şi criterii de evaluare pentru LLM, RAG, modele multimodale şi agenţi autonomi, oferind un cadru recunoscut internaţional pentru profesioniştii QA.

Obiective şi conţinut tehnic esenţial

Syllabus‑ul CT‑GenAI acoperă: fundamentele arhitecturale (tokenizare, ferestre de context, embeddings), prompt engineering aplicat testării, măsurători de calitate (factuality, hallucination rate, execution success rate), infrastructură LLM (RAG, LLMOps) şi gestionarea riscurilor (bias, confidenţialitate, securitate). Documentul oficial oferă definiţii şi exemple practice pentru fiecare domeniu, facilitând tranziţia de la principii teoretice la proceduri de testare reproducibile.

Structura examenului şi cerinţe formale

Examenul CT‑GenAI este de nivel specialist: 40 de întrebări multiple‑choice, durată 60 minute (extensie +25% pentru candidaţii non‑nativi) şi prag de promovare 65%; condiţia prealabilă este certificarea ISTQB Foundation Level (CTFL). Aceste parametri sunt importanţi pentru planificarea pregătirii şi pentru validarea competenţelor în organizaţii.

Relevanţă pentru buyer personas

· Testeri software şi UAT: pot genera şi valida rapid cazuri de test şi date sintetice, dar trebuie să aplice metrici pentru a detecta hallucinaţiile.

· Test Analysts şi Test Automation Engineers: vor integra prompt engineering în pipeline‑uri CI/CD şi vor defini criterii automatizabile de acceptare.

· Test Managers şi Quality Managers: vor elabora politici de guvernanţă, evaluare a riscurilor şi roadmap‑uri de adopţie.

· Dezvoltatori, Project Managers, Business Analysts, IT Directors: vor beneficia de un limbaj comun pentru evaluarea vendorilor, estimarea costurilor şi definirea arhitecturii LLM‑based. Aceste aplicaţii practice sunt explicate în materialele de curs şi în syllabus.

Implementare practică şi recomandări

Pentru adoptare responsabilă se recomandă:

· integrarea RAG pentru reducerea halucinațiilor;

· definirea unor metrici cuantificabile pentru factuality şi bias;

· includerea LLMOps în pipeline‑urile de testare;

· instruirea echipelor prin cursuri acreditate.

Exerciţiile practice de prompt engineering şi scenariile de evaluare sunt componente cheie ale pregătirii.

Adoptarea CT‑GenAI oferă organizaţiilor un cadru metodologic pentru a transforma Generative AI dintr‑un risc necunoscut într‑un avantaj competitiv. Pentru profesioniştii din România, Bittnet Training oferă un curs localizat care combină teoria oficială ISTQB cu exerciţii practice şi suport pentru examen: o opţiune recomandată pentru pregătirea certificării CT‑GenAI.