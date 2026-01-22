Macron: „Europa unită a restabilit calmul după tensiunile săptămânii”. Cancelarul Germaniei speră la consolidarea relației transatlantice

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au participat joi la summitul extraordinar al Uniunii Europene de la Bruxelles, unde au abordat relațiile transatlantice și tensiunile recente cu Statele Unite, în contextul controverselor privind Groenlanda și tarifele comerciale.

Macron a lăudat unitatea europeană și a subliniat că blocul comunitar a contribuit la calmarea tensiunilor din această săptămână.

„Mă bucur că am început săptămâna cu o escaladare, cu ameninţări de invazie şi ameninţări tarifare şi că acum am revenit la o situaţie pe care o consider mult mai acceptabilă, chiar dacă rămânem vigilenţi”, a spus Macron. „Concluzia pe care o putem trage este că, atunci când Europa răspunde în mod unit, folosind instrumentele de care dispune, poate impune respect. Şi asta este un lucru bun”, a adăugat el.

Președintele francez a intrat la reuniune purtând ochelarii de soare care au devenit deja celebri, după ce i-a folosit și la Forumul Economic Mondial de la Davos. Biroul său a precizat că Macron are o problemă minoră de sănătate la ochi, iar ochelarii de aviator i-au atras atenția rețelelor sociale și chiar comentariul președintelui american Donald Trump: „Ce naiba s-a întâmplat?”

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană și SUA vor găsi o cale de a depăși tensiunile actuale și a subliniat importanța alianței transatlantice.

„Acord o mare importanţă încercării de a păstra NATO. Această alianţă transatlantică nu poate fi pur şi simplu abandonată. Am construit-o de-a lungul a 75 de ani”, a declarat Merz. El a precizat că accentul trebuie să se mute acum pe consolidarea blocului european în ceea ce privește apărarea și competitivitatea: „Capacitatea de apărare şi competitivitatea sunt două feţe ale aceleiaşi monede. La asta lucrăm.”

Liderii europeni se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta viitorul relațiilor transatlantice, după ce președintele SUA, Donald Trump, a renunțat miercuri la amenințările privind preluarea Groenlandei de la Danemarca. Cu toate acestea, nervozitatea guvernelor europene față de atitudinea Americii față de Europa nu a fost complet eliminată.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la Davos: „Lumea s-a schimbat definitiv. Trebuie să ne schimbăm odată cu ea.”