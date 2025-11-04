Macron anunță eliberarea a doi profesori francezi reținuți timp de trei ani în Iran: „Ce ușurare! Au ieșit din închisoarea Evin”

Doi profesori francezi acuzați de spionaj în Iran au fost eliberați după trei ani de detenție, a anunțat marți președintele Emmanuel Macron.

Cei doi au fost arestați pe 7 mai 2022, în ultima zi a unei excursii turistice.

„Ce ușurare! Cecile Kohler și Jacques Paris, reținuți timp de trei ani în Iran, au ieșit din închisoarea Evin. Mă bucur de acest prim pas. Dialogul continuă pentru a facilita întoarcerea lor în Franța cât mai curând posibil. Lucrăm neobosit în acest sens și doresc să mulțumesc ambasadei noastre și tuturor serviciilor guvernamentale pentru implicarea lor și eforturile depuse”, a scris Emmanuel Macron, pe X.

Cei doi profesori, pasionați de literatură și călătorii, au fost condamnați în octombrie la 20, respectiv 17 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea serviciilor de informații franceze și israeliene. Toate aceste acuzații au fost negate de profesori.