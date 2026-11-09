Lovitură pentru influenceri: UE pregătește noi interdicții pentru cei care își manipulează urmăritorii. Reclamele mascate, în vizor

Comisia Europeană pregătește un nou pachet legislativ prin care urmărește să combată practicile înșelătoare folosite pe rețelele sociale, în comerțul online și în industria jocurilor video. Proiectul, denumit Digital Fairness Act (DFA), urmează să fie prezentat miercuri și are ca obiectiv consolidarea protecției consumatorilor în mediul digital.

Proiectul include și măsuri împotriva „funcțiilor adictive” Foto: Shutterstock

Una dintre principalele ținte ale noii legislații sunt influencerii care promovează produse sau servicii fără să semnaleze clar existența unei relații comerciale, potrivit Agerpres.

Conform proiectului, creatorii de conținut vor fi obligați să le indice în mod transparent utilizatorilor când o postare reprezintă publicitate sau o colaborare cu un brand.

De asemenea, Bruxelles-ul vrea să interzică influencerilor să îi încurajeze direct pe minori să cumpere produse și intenționează să blocheze promovarea, prin intermediul acestora, a unor produse considerate periculoase sau interzise.

Executivul european vizează și așa-numitele „interfețe înșelătoare” sau „dark patterns”, mecanisme online care permit comercianților să „păcălească sau să manipuleze consumatorii”.

Printre practicile aflate în vizor se numără mesajele care sugerează în mod artificial că un produs este pe punctul de a se epuiza, activarea implicită a unor opțiuni plătite care sunt greu de dezactivat sau notificările concepute pentru a determina utilizatorii să dea clic fără un motiv real.

Măsuri împotriva „funcțiilor adictive”

Proiectul include și măsuri împotriva „funcțiilor adictive” ale platformelor online, cum ar fi redarea automată a videoclipurilor sau derularea infinită a conținutului. Comisia dorește ca utilizatorii să poată dezactiva aceste funcții dacă nu doresc să le folosească.

Noile reguli ar urma să aducă și mai multă transparență în comerțul online. Astfel, prețul total al unui bilet, inclusiv taxele și comisioanele, va trebui afișat încă de la începutul procesului de cumpărare, fără costuri suplimentare adăugate în ultimul moment.

Ce propune Comisia Europeană în domeniul jocurilor video

În domeniul jocurilor video, Comisia Europeană propune ca valoarea reală a monedelor virtuale să fie afișată clar. În plus, pentru minori, utilizarea acestora ar urma să fie dezactivată în mod implicit și să necesite acordul părinților.

Prin Digital Fairness Act, Bruxelles-ul încearcă să adapteze legislația europeană la practicile comerciale care au proliferat în ultimii ani pe rețelele sociale și platformele digitale, dar care nu erau reglementate explicit de normele europene existente.