search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Piața florilor din România, în plină expansiune în ciuda declinului producătorilor locali

0
0
Publicat:

Piața florilor a înregistrat o transformare spectaculoasă în ultimii ani, devenind un sector de miliarde de lei. Pentru florarii din România, începutul lunii martie anunță vârful de vânzări, estimându-se că se vor depăși 40 de milioane de euro în perioada 1-8 martie.

Piață de flori
Vânzările de flori în perioada 1 - 8 martie pot depăși 40 de milioane de euro. Foto arhivă

Piața de flori din România este un domeniu caracterizat de o creștere accelerată a numărului de jucători, dar și de vulnerabilități majore generate de inflație și de costurile operaționale ale producătorilor locali.

Potrivit datelor Frames, unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale pieței este explozia numărului de firme. În anul 2021, în România operau 3.111 companii în acest domeniu. În 2024, numărul acestora a ajuns la 10.151, o triplare a numărului de afaceri în doar trei ani.

Cu toate acestea, creșterea numărului de angajați nu a fost direct proporțională. Forța de muncă a crescut de la 4.730 de angajați în 2020 la 5.765 în 2024.

Această discrepanță majoră între numărul de firme și numărul de angajați indică o piață extrem de fragmentată, dominată de microîntreprinderi, PFA-uri sau afaceri de familie, cu 0 sau 1 angajat. Este o industrie cu o barieră de intrare foarte redusă, dar cu un grad ridicat de muncă la negru sau informală (în special în perioadele de vârf)”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Creștere propulsată de prețuri, nu de volum

Potrivit analizei Frames, piața florilor a generat o cifră de afaceri de 2,82 miliarde de lei în 2024, cu un profit net de 192,1 milioane de lei. Previziunile pentru anul 2026 sunt optimiste în cifre absolute: se estimează o cifră de afaceri de 3,5 miliarde de lei și un profit net de 220 de milioane de lei.

,„Creșterea substanțială a afacerilor, în special boom-ul din 2025, este în mare parte un miraj creat de inflație. Prețul florilor (majoritatea provenind din import) a crescut semnificativ. Pentru 2026, se așteaptă o stagnare a volumului de vânzări (pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației), creșterea valorică fiind susținută exclusiv de menținerea prețurilor ridicate”, arată analiza.

Analiza lanțului de aprovizionare: Declinul producătorilor locali

Un punct critic al pieței este dependența uriașă de importuri. Florile de import au ajuns să domine piața nu doar prin diversitate, ci și prin preț. Producătorii români pierd masiv teren din cauza unor factori structurali și conjuncturali.

Vorbim în primul rând de vremea instabilă care afectează culturile locale și apoi, poate cel mai relevant, de creșterea costurilor operaționale. Majorarea tarifelor la energia electrică și gaze (vitale pentru încălzirea serelor în timpul iernii și primăverii timpurii), cumulată cu scumpirea transportului și a logisticii, fac ca floarea "made in Romania" să devină mai scumpă decât cea adusă din Olanda sau alte țări”, afirmă experții.

Citește și: Piața florilor, vânzări record în 2024: afaceri de 40 de milioane de euro de Mărțișor și Ziua Femeii

Vârful de vânzări 1-8 Martie

Business-ul cu flori este profund marcat de sezonalitate, iar începutul lunii martie reprezintă cel mai important vârf de vânzări din an. Pe baza datelor demografice INS, în România există peste 4 milioane de femei cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani (41,4% din populația feminină).

Dacă estimăm conservator că doar jumătate dintre acestea (2 milioane) vor primi un buchet de flori la un preț mediu de 100 de lei, rezultă că doar în câteva zile se generează vânzări de peste 200 de milioane de lei (aprox. 40 milioane de euro)”, arată analiza.

Peste 90% din aceste vânzări sunt concentrate în mediul urban, ceea ce arată o polarizare masivă a pieței. Modelele de business trebuie să se concentreze pe logistica și distribuția în marile orașe pentru a capta această cerere.

Ce fel de flori cumpără românii de Mărțișor și Ziua Femeii

Preferințele cumpărătorilor sunt dictate în 2026 de o combinație între tradiție, buget și contextul meteorologic.

Florile de sezon (zambile și frezii) rămân în topul preferințelor clasice. Trandafirii, pe de altă parte, înregistrează o creștere a cererii, devenind o opțiune de "siguranță" pentru cumpărători. Motivul principal este stabilitatea prețului și oferta abundentă din piață, făcându-i o alegere previzibilă din punct de vedere financiar.

Ghioceii, pe de altă parte, beneficiază de un interes crescut, propulsat de factori emoționali (simbolul primăverii după valul târziu de ninsori din februarie) și, foarte important în contextul inflației, de prețul lor mult mai accesibil.

Piața florilor din România este una profitabilă, dar extrem de volatilă. Jucătorii din retail (florăriile fizice și online) au oportunități mari de creștere, însă succesul depinde de o gestionare strictă a stocurilor în perioadele de vârf (precum 1-8 Martie) și de capacitatea de a absorbi fluctuațiile de preț ale importatorilor. Pentru producătorii locali, viitorul pe termen scurt este sumbru în lipsa unor subvenții pentru energie, aceștia fiind practic scoși din piață de costurile de producție mult prea mari comparativ cu marfa din import”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Analiza Frames privind business-ul din piața florilor din România în 2026 a fost realizată pe baza datelor financiare comunicate de companiile având codurile CAEN 4622 (comerțul cu ridicata al florilor și al plantelor) și 4776 (comerțul cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor) la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021, datelor statistice privind dinamica firmelor de la Registrul Comerțului și informațiilor de la Institutul Național de Statistică.

Estimările privind vânzările de 1 și 8 Martie din 2026 aparțin Frames și au fost realizate pornind de la discuțiile cu companiile din sector.

Analiza nu include datele financiare privind comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (CAEN 4791), cultivarea altor plante din culturi nepermanente (0119) și comerțul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (4779), considerând că acestea, având în vedere diversitatea produselor și a serviciilor, sunt de natură să prezinte o imagine distorsionată a pieței de flori din România.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere
gandul.ro
image
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
mediafax.ro
image
Cristiano Ronaldo, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat un club important de fotbal din Spania
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
Afacerea care înflorește în această perioadă. Prețurile variază de la 20 la 30 de lei
observatornews.ro
image
Nicușor Dan, EXECUTAT SILIT! Dovezile au fost publicate joi dimineața
cancan.ro
image
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Ce urmăresc frații Pavăl, proprietarii Dedeman, prin achiziția Carrefour. Miza reală din spatele tranzacției
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir, propunere pentru Radu Miruţă după declaraţiile privind promovarea Stelei: “Îi dau o basculă de şampanie dacă reuşeşte asta”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOLIU în echipa lui Hagi! Un jucător celebru a MURIT
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. S-a decis! Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Margot Robbie în The Wolf Of Wall Street foto profimedia 0183328758 jpg
Mare amatoare de senzații tari, o actriță de top s-a lăsat „biciuită până la extaz”. Confesiunile ei ne fac să ne înfiorăm!
okmagazine.ro
Ethan Hawke foto profimedia 1046035703 jpg
Un actor nominalizat de cinci ori la Oscar a făcut o confesiune intimă „incredibil de vulgară”!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Ce ascundea de poliție pedofilul care pretindea trei orgasme pe zi. Tocmai ce a fost descoperit depozitul secret al lui Epstein!

Click! Pentru femei

image
Un actor nominalizat de cinci ori la Oscar a făcut o confesiune intimă „incredibil de vulgară”!

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic