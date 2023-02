Comuna din România care investește în construcții ecologice. Blocuri din materiale eco alimentate cu energie verde

Autoritățile comunei Văculești, din județul Botoșani, investestesc masiv, cu fonduri europene, în energie verde dar și în locuințe ecologice. În plus, vor să încurajeze populația să folosească mașini electrice, mai ales din gama economic, accesibile ca preț localnicilor.

Bloc din materiale ecologice pentru tineri

Unul dintre proiecte, în valoare de 324.000 de euro, presupune construirea unui bloc cu cinci apartamente, realizat din materiale ecologice: lemn, rășini și alte materiale naturale, bune izolatoare, spun autoritățile locale.

„Am accesat pe componenta C 10, fondul local, prin PNRR, pe niște locuințe Nzeb ( n.red. - Nearly Zero Energy Building). Mi s-au părut interesante și utile pentru tineri care nu au posibilități, dar care vor să rămână în comună și să-și întemeieze o familie”, spune Sorin Gângă, primarul din Văculești.

În plus, aceste locuințe vor fi alimentate cu panouri solare și pompe de căldură, pentru facturi foarte mici la utilități.

„În suma care ni s-a acordat pe această componentă, ne-am încadrat pe un bloc cu cinci apartamente, care vor fi construite din materiale ecologice, bune izolatoare, atât termice, cât și fonice. Vor beneficia de panouri solare pentru energie electrică, dar și panouri solare pentru apă caldă. În plus, vor avea și pompe de căldură, dar și alte sisteme care să conducă la un consum spre zero de energie”, adaugă edilul.

Locuințele sunt gratuite pentru familii de tineri nevoiași din comună. La momentul actual, a fost semnat contractul de finanțare, urmând să înceapă licitațiile pentru atribuirea constructorului.

Stații de încărcare a mașinilor electrice

În cadrul aceluiași proiect, vor fi amenajate și stații de încărcare pentru mașini electrice, tocmai pentru a încuraja transportul ecologic, în condițiile în care, sunt localnici care deja și-au cumpărat automobile electrice.

„A fost un bonus, pentru că am accesat o componentă ecologică ni s-au acordat fonduri pentru patru stații de încărcare pentru automobile electrice sau hibrid. Nu le-am refuzat, fiindcă suntem într-o zonă oarecum metropolitană a municipiului Dorohoi. Avem drumurile naționale Suceava - Dorohoi și Botoșani - Dorohoi care tranzitează comuna, era păcat să nu le avem. Deja, sunt și câteva mașini electrice în comună. Probabil pe viitor vor fi de bun augur”, adaugă edilul.

În plus, există un proiect de transport public în comun, care va cuprinde municipiul Dorohoi și mai multe comune, cu autobuze și microbuze electrice.