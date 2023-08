LIVE TEXT | Război în Ucraina. Firme din Italia, Germania și Turcia contribuie la efortul de război rus

Rusia a importat cipuri de computer cu dublă utilizare în valoare de aproximativ 502 de milioane de dolari, componente de avioane de 171 de milioane de dolari și unelte de prelucrare de precizie de 5 milioane de dolari, de la începutul anului 2023.

UPDATE 08.05 Grupul „Wagner” în Polonia? Mercenarii s-au lăudat cu planuri de a ataca țara NATO

Luna trecută, Grupul „Wagner” a început să recruteze mercenari, promițându-le o „campanie în Polonia”. Mercenarii, inclusiv „vechii” - par să creadă în perspectiva unui atac asupra unei țări NATO.

Un jurnalist al „Nastoiașee vremia. Belarus” a avut o conversație sub acoperire cu unul dintre „wagneriții” aflați la Osipovici. Bărbatul, care luptă ca parte a Partidului Comunist din Ucraina din 2014, a vorbit despre planurile de „a îndeplini sarcini în Polonia”.

„Așa că vom merge în Polonia pentru o misiune. Cât timp este totul în liniște, ei nu reacționează. Totul este clar (în ceea ce privește misiunea în Polonia, n. red.). Nu pot spune totul”, a declarat el. Detalii aici

UPDATE 07.55 Kievul și Odesa au fost din nou atacate cu drone rusești

Primarul capitalei ucrainene a anunțat că sunt mai multe pagube materiale. Resturile unei drone au căzut pe un loc de joacă şi au provocat un incendiu într-o clădire din cartierul Golosivski fără a face victime. Detalii aici

UPDATE 07.30 Rusia lansează viza electronică pentru a impulsiona turismul afectat de invadarea Ucrainei

Ministerul rus de Externe a adoptat marţi măsuri pentru a facilita călătoriile oamenilor de afaceri şi turiştilor, prin lansarea unui site pentru vize electronice valabile până la 16 zile într-o perioadă de 60 de zile.

Opţiunea este disponibilă pentru cetăţenii din 55 de ţări, inclusiv state membre ale Uniunii Europene şi ţări asiatice, la un cost de 52 de dolari.

Măsura a fost luată cu scopul de a promova turismul şi o perspectivă mai bună asupra Rusiei. Detalii aici

UPDATE 05.05 Rusia va beneficia de achiziționarea mai ușor de drone iraniene pentru invadarea Ucrainei. Mass-media israeliană și ucraineană au remarcat că realizarea unei fabrici de drone iraniene în Belarus ar atenua „problemele logistice” cu care se confruntă Rusia în transportul de drone iraniene din Iran în Rusia prin Orientul Mijlociu. Administrația Biden a publicat o hartă în iunie care arată transferurile cu drone iraniene din Iran în Rusia prin Marea Caspică. Iranul va beneficia de venituri pentru economia iraniană. Serviciul britanic de informații secrete a dezvăluit în iulie că Iranul încearcă să obțină numerar de la Rusia în schimbul dronelor iraniene. Iranul se confruntă în prezent cu condiții economice critice, cursul de schimb al rialului depășind 500.000 de riali pentru un dolar american la 1 august. Centrul de statistică al Iranului a raportat pe 25 iulie că rata inflației Iranului este de aproximativ 47,5 la sută. Presa occidentală a speculat la sfârșitul anului 2022 că Iranul ar putea primi avioane de luptă rusești Su-35 în schimbul aprovizionării Rusiei cu drone. Cu toate acestea, oficialii militari iranieni și-au exprimat din ce în ce mai mult scepticismul față de primirea de avioane Su-35 în ultimele luni. Mass-media occidentală a raportat în martie că Rusia a oferit Iranului software avansat de supraveghere și arme cibernetice în schimbul dronelor. Un oficial militar israelian de rang înalt și-a exprimat separat îngrijorarea în iunie că Rusia furnizează Iranului arme occidentale capturate în Ucraina. Cooperarea strânsă a Iranului cu Belarus și Rusia poate proveni, în parte, din cauza faptului că Iranul a semnat acorduri strategice pe termen lung cu aceste țări. Graficul de mai jos ilustrează țările cu care Iranul a semnat sau urmărește acorduri de cooperare.

UPDATE 06.26 Ministerul rus al Apărării (MOD) a acuzat Ucraina că a încercat să atace două ambarcațiuni de patrulare ale Flotei Mării Negre cu semi-submersibile fără pilot la 1 august. Ministerul rus al apărării a susținut inițial că Ucraina a lansat trei bărci fără pilot la „Serghey Kotov” și „Vasili Bykov” și ” Proiect 22160” nave mari de patrulare în partea de sud-vest a Mării Negre, la aproximativ 340 km sud-vest de Sevastopol. Ministerul rus al Apărării a clarificat ulterior că navele de patrulare escortau nave de transport civile ruse în drum spre strâmtoarea Bosfor prin Marea Neagră și a susținut că navele de patrulare au detectat și distrus toate cele trei semisubmersibile. Autoritățile ruse ar putea amplifica pretențiile privind atacurile ucrainene pentru a scoate în evidență că Ucraina amenință iresponsabil navele civile din Marea Neagră, creând astfel condiții pentru escaladarea în continuare a activității militare navale și consolidarea controlului în Marea Neagră, deși nu există niciun indiciu că atacurile ucrainene asupra țintelor militare rusești. au amenințat nave civile. Imaginile geolocalizate publicate pe 31 iulie arată instalarea de bariere anti-navale cu drone în Golful Sevastopol, probabil ca parte a efortului general al Rusiei de a crește siguranța și de a îmbunătăți pozițiile navale și defensive în Marea Neagră.

UPDATE 06.10 Militarii ucraineni probabil au efectuat o altă lovitură cu dronă asupra orașului Moscova la primele ore ale zilei de 1 august. Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a susținut că apărarea aeriană rusă a doborât mai multe drone care zburau spre Moscova, iar imaginile geolocalizate arată că o dronă a lovit etajul 21 al IQ-Kvartal, turnul din centrul Moscovei. Presa rusă a raportat că ținta atacului a fost Ministerul Dezvoltării Economice din Rusia, situat la etajul 21 al Turnului IQ-Kvartal. Un comentator rus l-a acuzat pe Sobyanin că a neglijat să asigure Moscova împotriva unor astfel de atacuri continue cu drone. Autoritățile ruse se vor lupta probabil să echilibreze nevoia de a înăbuși îngrijorarea internă cu privire la atacurile continue cu drone din spatele Rusiei cu refuzul continuu al președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza pe deplin societatea rusă pentru război și consecințele sale corespunzătoare.

UPDATE 05.55 Este posibil ca președintele belarus Alexander Lukașenko să-și fi semnalat intenția de a folosi Grupul Wagner pentru a crea o fundație pentru o „armată contractuală” nespecificată din Belarus. Lukașenko a declarat la 1 august că încearcă să păstreze Grupul Wagner în cadrul Forțelor Armate din Belarus folosind luptători Wagner cu experiență pentru a „crea mai activ o armată contractuală”. Lukașenko nu a oferit detalii despre structura organizațională a „armatei contractuale”, puterea finală planificată sau cronologia formării, dar a remarcat că Grupul Wagner include în prezent peste 30.000 de luptători. În prezent, Belarus nu are o „armată contractuală” sau o structură asemănătoare unei „armate contractuale”, care în acest context se referă probabil la termenul rusesc de „kontraktniki”, soldați voluntari profesioniști, mai degrabă decât recruți. Armata belarusă nu desfășoară formațiuni peste nivelul brigăzii, iar principalele unități de luptă ale Belarusului sunt șase brigăzi separate (trei mecanizate, două aeropurtate și una Spetsnaz) cu personal în principal din recruți de 18 luni și unii militari contractuali. Crearea unei „armate contractuale” ar necesita probabil crearea unei noi formații sau o reorganizare semnificativă a brigăzilor existente ale Belarusului și o revizuire a pregătirii belaruse pentru a crea o forță de soldați profesioniști de lungă durată, așa cum Rusia anterior (și fără succes) a încercat să facă la sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010. Ministrul apărării din Belarus de la acea vreme, Andrei Ravkov, a declarat anterior în 2016 că Belarus nu ar trebui și nu intenționează să treacă de la sistemul tradițional de personal și cadre pentru a avea o armată pe deplin contractuală.

UPDATE 05.26 Companiile ruse care nu sunt supuse sancțiunilor occidentale continuă să recruteze voluntari pentru a lupta în războiul din Ucraina. Organismul de opoziție rus Vajnye Istorii a raportat că firmele rusești neautorizate Rusal, Novatek, PIK și Mospromstroy care sunt afiliate oligarhilor ruși, inclusiv Oleg Deripaska, Leonid Mikhelson, Serghei Gordeev și Mihail Gutseriev, recrutează voluntari ruși pentru a lupta în războiul din Ucraina. Vajnye Istorii a raportat că atât Ministerul rus al Apărării, cât și „companiile din complexul industrial militar” din Rusia plătesc salariile recruților, care apoi servesc în Brigada 200 de infanterie motorizată (Corpul 14 Armată, Flota de Nord) și Batalionul de Voluntari „Sokol” al Regimentul 108 de asalt aerian (Divizia a 7-a de asalt aerian de munte de Gardă). ISW și Vajnye Istorii au raportat anterior că firmele de stat rusești precum Gazprom, Russian Railways și Roscosmos au contribuit la eforturile de recrutare. Gazprom și Căile Ferate Ruse sunt însă sub sancțiuni occidentale.

UPDATE 04.57 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive în direcția Kupiansk și au obținut câștiguri limitate neconfirmate la 1 august. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au capturat o poziție defensivă ucraineană într-o zonă nespecificată în direcția Kupiansk. Șeful Oblastului Ucrainean Harkiv, Oleh Synehubov, a raportat că forțele ruse sporesc atacurile în direcția Kupyansk, dar că forțele ucrainene le resping. Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar a raportat că forțele ruse și-au concentrat forțele de-a lungul graniței Harkov-Lugansk pentru a atrage forțele ucrainene departe de zona Bakhmut. Un blogger rus a susținut că elemente ale Armatei 1 de tancuri de gardă (districtul militar de vest) reparează cu succes forțele ucrainene în regiunea Harkov pe care Ucraina intenționează să le desfășoare în altă parte de-a lungul liniei frontului.

UPDATE 04.41 Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive în zona Svatove și au înregistrat câștiguri neconfirmate la 1 august. Ministerul apărării rus și alte surse ruse au susținut că forțele ruse au făcut progrese limitate în apropiere de Kuzemivka (13 km nord-vest de Svatove) și de-a lungul liniei Raihorodka-Karmazynivka (12-14 km). sud-vest de Svatove). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat lângă Berestove (20 km nord-vest de Svatove) în încercarea de a tăia autostrada N26 (Svatove-Kupyansk) și de a ocoli zonele fortificate ucrainene din Novoselivske (16 km nord-vest de Svatove). Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive în apropiere de Svatove și nu au avansat la 1 august. Ministerul rus și alte surse ruse au susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Svatove, Berestove, Raihorodka (12 km vest de Svatove), Novoyehorivka (15 km sud-vest). din Svatove) și Karmazynivka (13 km sud-vest de Svatove).

UPDATE 04.35 Forțele ruse au efectuat atacuri la sol limitate în zona Kreminna și au făcut progrese neconfirmate la 1 august. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au capturat o zonă fortificată în apropiere de Chervonopopivka (5 km nord-vest de Kreminna) și au avansat în apropiere de Torske (14 km vest de Kreminna) și zona pădurii Serebryanske. (10 km sud de Kreminna).

UPDATE 04.22 Forțele ucrainene au efectuat atacuri la sol limitate în zona Kreminna și au făcut progrese la 1 august. Imaginile geolocalizate publicate la 1 august arată că forțele ucrainene au realizat câștiguri limitate la sud-est de Kuzmyne (2 km sud-vest de Kreminna). Ministerul rus al Apărării și alte surse ruse au susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Dibrova (6 km sud-vest de Kreminna), zona de pădure Serebryanske și Bilohorivka (32 km sud de Kreminna).

UPDATE 04.09 Forțele ucrainene au continuat operațiuni ofensive limitate în direcția Bakhmut și au avansat pe 1 august. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ucrainene continuă să avanseze în direcția Bakhmut și că forțele ruse se apără fără succes împotriva atacurilor ucrainene. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au capturat o înălțime nespecificată lângă Klishchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut) pe 31 iulie. Unii bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au schimbat tactica și acum operează în grupuri de asalt mai mici pe linia Andriivka-Klishchiivka (8 km sud-vest de Bakhmut). Un alt blogger rus a remarcat că situația din Bakhmut „este suspect de liniștită” și că nu există aproape nicio mișcare pe teren. Forțele ruse au desfășurat operațiuni ofensive limitate în zona Bakhmut și nu au avansat la 1 august. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat atacuri la sol fără succes la vest și la sud de Klișchiivka pentru a recuceri pozițiile pierdute.



UPDATE 03.54 Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni ofensive limitate pe linia orașului Avdiivka-Donețk și nu au avansat la 1 august. Ministerul apărării rus a susținut că forțele ruse au respins atacurile terestre ucrainene în apropiere de Sieverne (6 km vest de Avdiivka) și Marinka (imediat la sud-vest de orașul Donețk).

UPDATE 03.39 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive limitate pe linia orașului Avdiivka-Donețk și nu au avansat la 1 august. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile terestre rusești în apropiere de Avdiivka, Marinka și Pobieda (5 km sud-vest de orașul Donețk). Un blogger rus a raportat, de asemenea, atacuri terestre nereușite ale Rusiei în apropiere de Marinka și Pobieda.

UPDATE 03.27 Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în zona de frontieră Donețk-Zaporijia și nu au făcut niciun avans confirmat la 1 august. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Berdyansk (zona de frontieră de vest Donețk-estul Zaporijia). Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes forțele ruse lângă Staromayorske (9 km sud de Velyka Novosilka). O sursă rusă a susținut că forțele ucrainene au încercat fără succes să traverseze albia uscată dintre Staromayorske și Urojaine (9 km sud de Velyka Novosilka).

UPDATE 03.11 Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în vestul Oblastului Zaporijia și nu au făcut progrese confirmate la 1 august. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Melitopol (oblastul Zaporijia de vest). Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes forțele ruse în apropiere de Robotyne (la 10 km sud de Orikhiv) și că elemente ale Diviziei 42 de infanterie motorizată (Armata 58 armată combinată, districtul militar de sud) și ale Regimentului 70 de infanterie motorizat de gardă (42 Divizia de infanterie, Armata 58 Armată Combinată, Districtul Militar de Sud) a respins atacul. [69] O sursă rusă a susținut că forțele ucrainene atacă pozițiile ruse din zona Robotyne cu atacuri cu valuri de infanterie mobilă cu picior, fără sprijin pentru vehicule blindate, în timp ce alte surse ruse au susținut că forțele ucrainene au continuat să folosească grupuri mici de asalt pentru atacuri limitate (și este foarte puțin probabil ca forțele ucrainene să facă să efectueze atacuri „val” comparabile cu utilizarea anterioară a termenului respectiv pentru a descrie tactica rusă în Bakhmut). Lipsa unui consens în spațiul informațional rusesc cu privire la dimensiunea acestui presupus atac ucrainean lângă Robotyne sugerează că forțele ucrainene continuă, cel mai probabil, să efectueze atacuri limitate în această zonă. Un blogger rus a mai susținut că rezervele ucrainene se mută din regiunea Herson în regiunea Zaporijia.

UPDATE 03.03 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în zona de frontieră a regiunii Donețk-Zaporijia și nu au făcut niciun avans confirmat la 1 august. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au încercat fără succes să restabilească pozițiile pierdute la est de Staromayorske. Surse ruse au susținut că forțele ruse au atacat forțele ucrainene în zona Staromayroske. Un blogger rus a susținut că forțele ruse controlează înălțimile din jurul Staromayorske, iar un alt blogger a raportat că forțele ruse controlează în continuare Urojaine, în ciuda atacurilor ucrainene împotriva așezării.

UPDATE 02.44 Forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive în vestul regiunii Zaporijia și nu au făcut progrese confirmate la 1 august. O sursă rusă a susținut că forțele ruse au atacat forțele ucrainene lângă Robotyne. Sursa a susținut că forțele ruse din această zonă se rotesc, iar cele care au luptat de multe zile se odihnesc. Forțele ruse din această zonă au petrecut probabil perioade lungi de timp fără a fi înlocuite. Un blogger rus a susținut că grupul de lunetişti din Rusia „Klinok” operează lângă Robotyne. Grupul de lunetişti „Klinok”, cunoscut şi sub denumirea de Grupul „Nemtsa” şi „Fraţii lui Putin”, se presupune că face parte din Armata a 58-a Combinată (Districtul Militar de Sud), despre care se ştie că operează în această zonă.

UPDATE 02.30 Surse ruse continuă să discute despre presupusele tentative ucrainene de a traversa râul Nipro. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au încercat să-și extindă prezența pe Podul Antonivsky și să debarce pe insulele din delta râului Nipro.

UPDATE 02.13 Forțele ucrainene au lovit o tabără de antrenament rusă din regiunea Herson. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au lovit o tabără de antrenament rusă pe insula Djarylhach (în Marea Neagră, la 70 km sud-est de orașul Herson) și că pozițiile ucrainene din prima linie sunt la cel puțin 60 km de tabăra de antrenament, sugerând că forțele ucrainene au condus lovitura cu muniții de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune. Centrul de rezistență ucrainean a raportat că cetățenii ucraineni din zonă au furnizat informații forțelor armate ucrainene despre locația taberei. Trupele ruse au înființat recent tabăra pentru a permite forțelor ruse să treacă prin reabilitare și recuperare și pentru a crește nivelul de pregătire al trupelor.

UPDATE 02.00 Forțele ruse au bombardat zone civile în orașul Herson la 1 august. Ministerul ucrainean al Sănătății a raportat că bombardamentele rusești au lovit Spitalul Clinic din orașul Herson, iar șeful administrației militare a regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a raportat că forțele ruse au bombardat orașul Herson de 61 de ori la 1 august.

UPDATE 01.38 Cabinetul de miniștri al Rusiei a acordat luptătorilor ruși voluntari și luptătorilor din miliția Republicii Populare Donețk și Republicii Populare Lugansk (DNR și LNR) (opolcheniye) statutul de veteran la 1 august. Noua politică acordă de la 1 august beneficii pentru veterani, luptătorilor DNR și LNR care au luptat în Ucraina încă de la 11 mai 2014 și luptători voluntari ruși care au luptat în regiunile Donețk și Lugansk din 24 februarie 2022 și în regiunile Zaporijia și Herson din 30 septembrie 2022. Kremlinul încearcă probabil să continue să sprijine veteranii miliției DNR și LNR și stimulați mai mulți ruși să se alăture unităților de voluntari.

UPDATE 01.22 Publicația rusă de opoziție Verstka a publicat o investigație pe 31 iulie care a dezvăluit că Rusia a importat cipuri de computer cu dublă utilizare în valoare de aproximativ 502 de milioane de dolari, componente de avioane de 171 de milioane de dolari și unelte de prelucrare de precizie de 5 milioane de dolari, de la începutul anului 2023. Ancheta a constatat că o rețea de companii rusești și parteneri internaționali complici în evitarea sancțiunilor cu sediul în Kârgâzstan, Kazahstan, Armenia, Uzbekistan, Iran, Turcia, China, India, Italia, Germania, Thailanda, Taiwan și Hong Kong a ajutat la importul de bunuri supuse regimului de sancțiuni care sprijină producția de apărare a Rusiei.

UPDATE 01.02 Autoritățile de ocupație ruse continuă să deporteze copiii din regiunile ocupate ale Ucrainei în Rusia sub pretextul unor programe de educație și reabilitare. Ministerul Educației și Științei din regiunea Herson a anunțat că autoritățile ruse au trimis studenți din Genichesk-ul ocupat la Centrul de agrement pentru copii și tineri Sokol din regiunea Kaluga pentru „îmbunătățirea sănătății și educație”. Șeful ocupației din regiunea Zaporijia, Evgheni Balitsky, a declarat că administrația sa a trimis copii din Zaporijia ocupată să se „odihnească” în regiunea Saratov și a mulțumit administrației din regiunea Saratov pentru asistența acordată în organizarea programului. Şeful Republicii Populare Doneţk (DNR), Denis Pushilin, a confirmat că fetele din regiunea ocupată Doneţk „se odihnesc” într-o tabără de copii din Anapa, Krasnodar Krai. Comisarul pentru Drepturile Copilului, numit de Kremlin, Maria Lvova-Belova, a susținut pe 31 iulie că autoritățile ruse au trimis peste 700.000 de copii în Rusia, dintre care o mare parte sunt probabil transferați ilegal și coercitiv sub pretextul unor astfel de programe de educație și odihnă.

UPDATE 00.55 Autoritățile de ocupație ruse îi încurajează pe rezidenții din Ucraina ocupată să se mute definitiv în Crimeea ocupată. Guvernatorul ocupației Sevastopolului, Mihail Razvojaev, a anunțat la 1 august că Fondul de Dezvoltare Teritorială Rusă a transferat 234,2 milioane de ruble (aproximativ 2,5 milioane de dolari) către administrația de ocupație a Sevastopolului pentru furnizarea de cereri pentru achiziționarea de spații rezidențiale pentru locuitorii Oblastului Herson care s-au mutat la Sevastopol. Autoritățile de ocupație ruse pot spera să folosească promisiunea stimulentelor financiare pentru a-i convinge pe cetățenii ucraineni să se mute la Sevastopol și în alte zone din Crimeea ocupată, pe care rezidenții ucraineni le înregistrează la organele federale ruse, cum ar fi Fondul de dezvoltare teritorială.

UPDATE 00.36 Autoritățile ruse se pregătesc pentru alegerile prezidențiale din 2024 în zonele ocupate din Ucraina. Camera Civică a Federației Ruse a anunțat pe 31 iulie că la integrarea Oblastului Herson ocupat în sistemul de vot electronic în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 va contribui și Consiliul Prezidențial al Rusiei. Camera civică a remarcat, de asemenea, că alegătorii vor putea utiliza mecanisme de „votare mobilă” în loc să se deplaseze la secțiile de votare desemnate și a raportat că în prezent există 14 comisii electorale teritoriale și 233 de comisii electorale de circumscripție care operează în zona ocupată a Oblastului Herson.

UPDATE 00.20 Personalul Wagner Group continuă să sosească în Belarus. Organizația independentă de monitorizare din Belarus The Hajun Project a raportat că cel de-al 14-lea convoi Wagner cu mai multe camioane cu semiremorcă a sosit în Belarus la 1 august. Mai multe convoaie ale Grupului Wagner ar putea ajunge în Belarus în următoarele 96 de ore. Finanțatorul Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, ar fi ordonat întregului personal Wagner aflat în prezent în odihnă și recuperare să sosească în taberele Wagner din Belarus cel târziu pe 5 august. Grupul Wagner din Belarus își extinde amprenta în Asipovichy. The Hajun Project a raportat că forțele Wagner au început să folosească depozitul militar din Belarus (28,5537827°E 53,2687449°N - aproximativ 15 km sud de tabăra Wagner din Tsel) situat lângă Poplavy, Asipovichy, începând cu 18 iulie 2023. The Hajun Project a distribuit imagini din satelit care arată activitatea recentă la acest depozit între 17 și 24 iulie.

ȘTIRE INIȚIALĂ Două elicoptere belaruse ar fi încălcat spațiul aerian polonez la 1 august. Oficialii polonezi au raportat că două elicoptere belaruse au intrat în spațiul aerian polonez la 1 august și că Polonia își va spori prezența trupelor la granița polono-belarusă ca răspuns. Lukașenko a declarat că guvernul polonez a reacționat exagerat la știrile conform cărora Grupul Wagner a desfășurat un contingent de 100 de persoane mai aproape de granița belaruso-poloneză și a susținut că majoritatea forțelor Wagner sunt în Grodno și Brest, și mai puțin în apropierea graniței internaționale. ISW continuă să evalueze că forțele Wagner din Belarus nu reprezintă nicio amenințare militară pentru Polonia (sau Ucraina, de altfel) până când și dacă nu sunt reechipate cu echipamente mecanizate.