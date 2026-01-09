Liderul opoziției spaniole și-a schimbat povestea în dosarul inundațiilor soldate cu 230 de morţi. Contrazice acum ceea ce spunea la momentul tragediei

Alberto Núñez Feijóo a fost audiat ca martor în dosarul penal deschis după inundațiile devastatoare din estul țării, soldate cu 230 de morți, şi s-a dovedit că, între timp, şi-a schimbat povestea.

În urma inundațiilor provocate de fenomenul DANA la finalul lunii octombrie 2024, care au afectat în special regiunea Valencia și au dus la moartea a 230 de persoane, autoritățile spaniole au deschis un dosar penal pentru a stabili dacă alertele au fost transmise corespunzător și dacă intervențiile de urgență au fost gestionate eficient.

Liderul opoziției spaniole, Alberto Núñez Feijóo, președintele Partidului Popular (PP) și deputat, a fost chemat să depună mărturie în calitate de martor, pentru a clarifica ce informații erau cunoscute la nivel politic și instituțional în timpul crizei. El a depus mărturie prin videoconferință, din biroul său din Congresul Deputaților, la solicitarea sa, după ce judecătoarea a respins cererea partidului Ciudadanos de a-l obliga să se prezinte fizic la instanță, notează EFE.

Alberto Núñez Feijóo şi-a schimbat povestea

Unul dintre elementele centrale ale anchetei îl reprezintă comunicările purtate în timpul crizei între Alberto Núñez Feijóo și Carlos Mazón, președintele de atunci al guvernului regional din Valencia.

Documentele puse la dispoziția instanței includ mesaje care ar putea stabili ce informații erau cunoscute, când au fost primite și dacă au influențat deciziile legate de alertele transmise populației și comunicarea publică.

Contradicțiile dintre declarațiile lui Feijóo la momentul tragediei și cele de acum au devenit punct central al audierii.

În octombrie 2024, liderul opoziției declara că fusese informat constant de Mazón despre gravitatea situației și despre riscul pierderii de vieți omenești.

„Începând de luni, 28 octombrie, m-a informat în timp real. Îmi spunea că situația este foarte complexă, iar de marți mă informa deja că ne temem că ar putea exista mai multe persoane decedate”, spunea Alberto Núñez Feijóo în 2025, în cadrul unei conferinţe de presă comune, alături de Carlos Mazón.

Cu toate acestea, în timpul audierii din 9 ianuarie 2026, Alberto Núñez Feijóo a susținut că nu a fost informat „în timp real” și că a aflat despre situație abia după ora 20:00, pe 29 octombrie, ziua tragediei. El a precizat că Guvernul nu l-a informat nici pe 29, nici pe 30, nici pe 31 octombrie, ceea ce contrazice declarațiile sale anterioare.

Dosarul analizează și răspunsul autorităților la cantitățile masive de precipitații produse de DANA, fenomen meteorologic extrem caracterizat prin ploi torențiale persistente care provoacă inundații rapide și devastatoare.

În zonele afectate, mai multe localități au fost surprinse de viituri într-un interval foarte scurt, iar bilanțul tragic de 230 de morți a ridicat întrebări privind eficiența sistemului de avertizare și coordonarea intervențiilor de urgență.

În timpul audierii, Alberto Núñez Feijóo și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu justiția, declarând că își îndeplinește „absolut liniștit” obligația de a depune mărturie.

Ancheta este în desfășurare, iar principala miză rămâne stabilirea responsabilităților în gestionarea crizei care a dus la una dintre cele mai grave tragedii recente din Spania.