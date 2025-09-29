Regiunea Valencia din estul Spaniei a fost plasată sub cod roșu de precipitații abundente, a anunțat Agenția Națională de Meteorologie (AEMET), avertizând asupra unui „pericol extraordinar” de inundații și viituri.

Alertă maximă a fost instituită în provinciile Tarragona, Castellon și Valencia pentru după-amiaza și seara de duminică, precum și pentru ziua de luni. Prim-ministrul Pedro Sanchez a transmis pe rețeaua X un apel la vigilență, îndemnând populația să respecte recomandările Protecției Civile și ale serviciilor de urgență, informează AFP, citat de Agerpres.

Ploaia torențială a provocat inundații grave în Cuarte de Huerva. În unele zone, străzile sunt complet inundate, vehiculele luate de ape, iar localnicii blocați în case și etajele superioare ale imobilelor.

Primăria din Valencia a anunțat închiderea școlilor și liceelor luni, precum și suspendarea accesului în bibliotecile municipale, parcuri, grădini publice, piețe și cimitire.

Totodată, locuitorii din zonele de coastă au primit un SMS de alertă, avertizați să fie extrem de precauți odată cu intrarea în vigoare a codului roșu – duminică seara pe litoralul nordic din Castellon și luni dimineața pe litoralul din Valencia.

Avertizarea vine la aproape un an după inundațiile catastrofale din 29 octombrie 2024, care s-au soldat cu 235 de victime. Acestea au fost provocate de ploi torențiale asociate fenomenului „picătura rece”, efect amplificat de schimbările climatice și urbanizarea accentuată a zonei.

Catastrofa de anul trecut a stârnit ample nemulțumiri în rândul sinistraților, care continuă să critice autoritățile pentru modul în care au gestionat alertele și intervențiile de urgență, acuzând întârzieri și lipsă de coordonare între guvernul central și autoritățile regionale.

Duminică, MAE a informat cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciană, asupra faptului că s-a actualizat prognoză de vreme nefavorabilă şi a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabilă - ploi abundente ce pot depăşi 250l/mp în unele zone.