„Le înțelegem toate punctele vulnerabile”. Președintele Zelenski amenință că va continua atacurile împotriva logisticii ruse

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 8 august că este „mulțumit” de rezultatele unei operațiuni de influență desfășurate timp de 40 de zile, menită să determine Rusia să „pună capăt războiului”. Declarațiile sale sugerează că forțele ucrainene ar putea continua atacurile asupra infrastructurii logistice ruse și după încheierea perioadei stabilite inițial.

Zelenski a însărcinat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) să lanseze operațiunea la sfârșitul lunii iunie. Campania a culminat cu acțiuni care au afectat zeci de petroliere rusești despre care Kievul susține că aprovizionau Crimeea ocupată, precum și cu distrugerea mai multor depozite aparținând retailerului online Wildberries, în diferite regiuni ale Rusiei.

Până la încheierea operațiunii, au existat puține informații publice despre amploarea și natura exactă a acesteia. Pe 4 august, SBU a publicat însă o declarație în care a precizat că acțiunile desfășurate în cadrul campaniei au urmărit „slăbirea simultană a unor elemente-cheie ale mașinii militare ruse”.

„Sunt mulțumit, absolut. În ceea ce privește răspunsurile noastre logistice, înțelegem cât de mult au pierdut. Au probleme majore”, a declarat Zelenski într-un interviu amplu acordat programului național ucrainean de televiziune.

Președintele ucrainean a spus că, după ce Rusia a început să atace logistica Ucrainei, forțele ucrainene au identificat și au lovit o altă componentă a sistemului logistic rusesc.

„Pierderile sunt uluitoare:1000 de miliarde de ruble, aproximativ 12,2 miliarde de dolari“

„Pierderile sunt uluitoare — 1000 de miliarde de ruble, aproximativ 12,2 miliarde de dolari. A fost o operațiune foarte reușită a forțelor ucrainene”, a adăugat el.

Deși operațiunea nu a dus la încheierea războiului declanșat de invazia rusă pe scară largă, oficiali ucraineni familiarizați cu planificarea acesteia au declarat anterior pentru The Kyiv Independent că unul dintre obiectivele politice centrale era unul pe termen mai lung decât cele 40 de zile anunțate.

„Le înțelegem toate punctele vulnerabile”

Potrivit acestora, strategia urmărea să îi determine pe cetățenii ruși să resimtă mai direct consecințele războiului, inclusiv în perspectiva alegerilor locale și regionale din Rusia din septembrie.

În interviul său, Zelenski a făcut referire la impactul pe care războiul îl are asupra populației ruse și a sugerat că atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice ar putea continua.

„De mult timp, ei și-au permis să lovească ținte care nu sunt militare și trebuie să știe că Ucraina lovește ținte militare. Dar, dacă vor continua, le înțelegem toate punctele vulnerabile”, a spus Zelenski.

„Noi nu am mai avut o viață normală sau astfel de obiceiuri de la începutul agresiunii ruse. Rusia nu simte acest lucru. Evident, bunurile care nu ajung la consumatorii obișnuiți din Rusia din cauza problemelor logistice vor fi resimțite de populația rusă.”

„Nu aș sfătui Rusia să continue să lovească logistica ucraineană, pentru că am studiat foarte clar cum arată logistica Rusiei”, a adăugat președintele ucrainean.

În timp ce Ucraina își intensifică eforturile de a lovi infrastructura logistică rusă, Rusia și-a amplificat atacurile de amploare asupra orașelor ucrainene. Kievul se confruntă în același timp cu un deficit de sisteme și muniție pentru apărarea antiaeriană.

Un nou atac nocturn asupra Kievului, în 8 august, s-a soldat cu patru morți, inclusiv un copil în vârstă de trei ani, și opt răniți, potrivit lui Zelenski și oficialilor locali.