Ucraina ar putea folosi în luptă o rachetă balistică proprie încă din toamna lui 2026. Kievul are nevoie de componente străine, contracte și aprovizionări stabile

Ucraina ar putea utiliza în condiții de luptă o rachetă balistică produsă intern încă din toamna anului 2026, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

El a avertizat însă că trecerea la utilizarea pe scară largă va depinde de accesul Ucrainei la anumite componente produse în străinătate, precum și de încheierea contractelor și asigurarea unor livrări stabile.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat programului național ucrainean de televiziune și citat de publicația Ukrainska Pravda. Zelenski a fost întrebat dacă afirmațiile companiei ucrainene Fire Point, potrivit cărora o rachetă balistică proprie ar putea fi folosită începând din această toamnă, sunt credibile.

„Trebuie să credem aceste informații. În ceea ce privește utilizarea pe scară largă, nu pot spune, pentru că există lucruri care nu depind de Ucraina”, a răspuns președintele.

Zelenski a explicat că, asemenea rachetelor balistice rusești, care includ componente fabricate în alte țări, și sistemele dezvoltate de Ucraina folosesc un număr limitat de componente străine.

Potrivit președintelui, aceste componente reprezintă doar o parte din ansamblul rachetei, dar disponibilitatea lor poate influența capacitatea Ucrainei de a extinde producția.

Pentru trecerea la producția de serie, este nevoie de cantități suficiente de componente, precum și de contracte, finanțare și continuitatea livrărilor, a spus Zelenski. Aceste elemente vor determina ritmul în care Ucraina își poate extinde producția internă de rachete balistice.

„În orice caz, dintre cei care dezvoltă rachete balistice în Ucraina, constructorii de la Fire Point sunt cei mai avansați”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a legat de activitatea companiei așteptările privind o posibilă utilizare în luptă a rachetei în toamna acestui an.

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat anterior că Ucraina a efectuat pe 14 iulie un test reușit al unei rachete balistice dezvoltate în țară. Afirmația nu a fost însă însoțită de informații publice detaliate privind caracteristicile sistemului sau rezultatele testului.

Fire Point dezvoltă în paralel și racheta de croazieră „Flamingo”. Compania afirmă că produce în prezent aproximativ trei astfel de rachete pe zi.

Denis Știlerman, cofondatorul și principalul inginer al companiei, a declarat că extinderea producției depinde, printre altele, de trecerea la un motor dezvoltat intern. Fire Point lucrează la un motor turboreactor pentru „Flamingo”, împreună cu specialiști implicați în dezvoltarea motorului AI-25.

Compania intenționează să crească ulterior producția în funcție de comenzile statului ucrainean și estimează că localizarea producției unor componente-cheie ar putea reduce costul de fabricație al rachetei.

Potrivit lui Știlerman, reducerea costurilor ar permite Ucrainei să plaseze comenzi de stat mai mari pentru sistemul „Flamingo”.