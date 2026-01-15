Video Lacul misterios care dispare și apoi reapare în doar câteva ore. Localnicii spune că este bântuit și vorbesc despre zgomote inexplicabile

Un lac din Irlanda de Nord a atras atenția oamenilor de știință și pasionaților de mister din întreaga lume. Loughareema, cunoscut sub numele de „Lacul care dispare”, are un comportament uimitor: poate fi plin de apă dimineața și complet gol până la prânz.

Situat în County Antrim, între Cushendun și Ballycastle, lacul se golește printr-un sistem subteran complex, care transportă apa la aproximativ 2,5 kilometri distanță, într-o primăvară a râului Carey. Detaliile exacte ale mecanismului care face ca lacul să se retragă atât de rapid rămân însă un mister pentru geologi.

„Loughareema este un peisaj dinamic și este fascinant să ghicești în ce stare îl vei găsi atunci când te apropii de lac. Apa dispare într-un sistem subteran despre care știm foarte puțin”, explică Paul Wilson, hidrogeolog la British Geological Survey din Belfast, pentru express.

Loughareema își trage numele din expresia gaelică „loch an rith amach”, care înseamnă aproximativ „lacul care se scurge”.

De ce se spune că lacul este bântuit

Localnicii povestesc despre ceață densă care acoperă zona și despre zgomote inexplicabile, mai ales în nopțile întunecate sau în zilele cețoase.

Cea mai cunoscută legendă spune că în 1898 colonelul John Magee McNeile și-a pierdut viața încercând să traverseze lacul cu o trăsură trasă de cai, în timpul unei inundații severe. De atunci, oamenii cred că spiritele celor care au murit în apropiere încă bântuie zona.

În prezent, un drum îngust traversează lacul, ridicat suficient pentru ca vehiculele să poată circula chiar și atunci când nivelul apei crește, însă fenomenul dispariției rapide a apei continuă să fascineze turiști și oameni de știință.