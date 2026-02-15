Jaful spectaculos pe care nimeni nu l-a observat timp de trei zile. Hoții care au fugit cu peste 100 milioane de euro nu au fost prinși

A fost descris ca fiind cel mai „spectaculos” jaf bancar din Germania din ultimii ani și a avut loc după Crăciunul anului 2025. După mai bine de o lună și jumătate poliția nu a dat de urma hoților.

Într-un weekend liniștit, imediat după Crăciun, un grup de hoți a intrat prin efracție într-o bancă de pe strada principală din orașul Gelsenkirchen, în vestul țării, găurind un perete cu o bormașină industrială. Hoții au jefuit peste 3.000 de casete de valori și au fugit cu milioane de euro. După mai bine de o lună, poliția nu a efectuat încă nicio arestare, scrie BBC.

Pentru clienții băncii - unii dintre ei spun că și-au pierdut economiile de-o viață, bijuterii de familie și obiecte de mare valoare - perioada care a urmat a fost una de furie, confuzie și șoc. Mulți spun că încrederea în instituții a fost serios zdruncinată.

Cazul ridică numeroase semne de întrebare, formulate public și de ministrul de interne al landului Renania de Nord–Westfalia, Herbert Reul: De ce nu a observat nimeni ce se întâmpla? A fost vorba de o complicitate din interior? Cum de nu a auzit nimeni zgomotul burghiului și cum știau hoții exact unde se află seiful? Au fost sistemele de securitate prea slabe?

Poliția din Gelsenkirchen face apel la martori să ofere informații.

Cum au reușit hoții să treacă nevăzuți

Anchetatorii cred că hoții au pătruns în banca Sparkasse de pe strada Nienhofstrasse prin parcarea supraetajată aflată alături, în cartierul Buer. Se presupune că au modificat o ușă de acces dintre parcare și bancă. În mod normal, aceasta nu putea fi deschisă din exterior, însă banda a reușit să o blocheze astfel încât să nu se mai închidă complet, având acces liber în clădire.

De acolo, ar fi trecut de mai multe sisteme de securitate și au ajuns într-o cameră de arhivă din subsol, lângă seif. Au montat un burghiu și au făcut o gaură de aproximativ 40 de centimetri în peretele care ducea către camera casetelor de valori.

Potrivit autorităților, jaful a avut loc între sâmbătă, 27 decembrie, și luni, 29 decembrie. Există indicii că hoții au fost foarte aproape de a fi prinși chiar înainte de a ajunge la seif.

În dimineața zilei de 27 decembrie, la ora 06:00, banca a declanșat o alarmă de incendiu, posibil din cauza activității hoților. La 06:15, la fața locului au ajuns poliția și 20 de pompieri, dar nu au descoperit nimic suspect.

Alarma provenea din zona seifului, a explicat Herbert Reul. Însă accesul era blocat de o ușă metalică. Neexistând fum, miros de incendiu sau urme de distrugere, intervenția a fost considerată o alarmă falsă - lucru deloc neobișnuit, a spus ministrul. Poliția nu avea atunci dreptul legal să percheziționeze banca fără mandat.

Odată ajunși în seif, hoții au forțat aproape toate cele 3.250 de casete, luând bani, aur și bijuterii. Sistemele informatice arată că prima casetă a fost spartă la ora 10:45, iar ultima la 14:44. Nu este clar dacă întreaga operațiune a durat doar patru ore sau dacă sistemul a încetat să mai înregistreze date.

Martori au declarat ulterior că, în noaptea de 28 decembrie, au văzut mai mulți bărbați transportând saci mari prin scara parcării.

Autoritățile nu știu exact suma furată, dar presa germană estimează că prejudiciul ar putea ajunge la 100 de milioane de euro.

Poliția a publicat imagini surprinse de camerele de supraveghere din parcare: bărbați cu fețele acoperite și două mașini - un Audi RS6 negru și un Mercedes Citan alb - ambele cu numere false.

Jaful a fost descoperit abia pe 29 decembrie, când o nouă alarmă de incendiu s-a declanșat la ora 03:58. Când pompierii au intrat în bancă, au găsit un adevărat dezastru.

Herbert Reul a spus că interiorul semăna cu „o groapă de gunoi”: peste 500.000 de obiecte - conținutul casetelor - erau împrăștiate pe podea. Hoții aruncaseră apă și substanțe chimice peste ele, distrugând multe bunuri.

Polițiștii sortează acum meticulos resturile, încercând să identifice proprietarii și să găsească indicii.

Clienții băncii sunt revoltați

După apariția primelor informații, aproximativ 200 de clienți s-au adunat în fața băncii cerând să intre. Poliția a securizat zona.

Joachim Alfred Wagner, în vârstă de 63 de ani, spune că a pierdut aur de zeci de mii de euro și bijuterii moștenite de la tatăl și bunicii săi. Închiriase caseta după mai multe spargeri în apartament, crezând că acolo bunurile sunt în siguranță. „Am plâns de furie”, a spus el.

Banca afirmă că, în mod normal, conținutul unei casete este asigurat până la 10.300 de euro. Wagner a depus deja plângere împotriva instituției, acuzând lipsa măsurilor de securitate. Un alt client ar fi depozitat 400.000 de euro obținuți din vânzarea unui apartament, bani destinați pensiei.

Conducerea băncii susține că este, la rândul ei, victimă și că sediul era protejat „conform celor mai moderne standarde”.

Problema este că nimeni nu știe exact ce se afla în fiecare casetă

„Nici măcar Sparkasse nu știe ce conține fiecare casetă, pentru că fiecare client poate pune ce dorește înăuntru”, a spus Reul.

Ministrul a avertizat că impactul psihologic nu trebuie subestimat: „Trebuie să-i ajutăm pe cei afectați. Pentru mulți nu este doar o pierdere materială, ci și o lovitură adusă sentimentului de siguranță și încrederii în ordine și instituții”.

Șeful poliției locale, Tim Frommeyer, a declarat că este vorba despre „unul dintre cele mai mari cazuri penale din istoria landului”.

La scurt timp după descoperirea jafului, partidul de extremă dreapta AfD a organizat un protest în fața băncii, gest care a stârnit critici și acuzații de exploatare politică a tragediei.

Revista Der Spiegel a scris că jaful a devenit simbolul unui fenomen mai larg: „Sentimentul că promisiunile de securitate sunt goale, că instituțiile dau greș și că, în final, nimeni nu răspunde pentru ce se întâmplă”.