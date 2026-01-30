Jaf spectaculos în centrul orașului Tokyo. Hoții au pus mâna pe valize cu peste două milioane de euro furate cu ajutorul sprayurilor lacrimogene

Un jaf rar și spectaculos a avut loc joi seara în centrul Tokyo, unde trei persoane au furat valize ce conțineau echivalentul a peste două milioane de euro în numerar, într-o zonă intens circulată, frecventată de turiști.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21:30, în apropierea gării Ueno, iar hoții au folosit spray lacrimogen pentru a pune mâna pe bagajele cu bani, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Poliției Metropolitane din Tokyo. Ea a precizat că nu poate oferi alte detalii oficiale.



Presa locală relatează însă că victimele erau un grup de cinci cetățeni chinezi și japonezi care încercau să încarce într-un vehicul valize conținând aproximativ 420 de milioane de yeni, adică circa 2,3 milioane de euro. Potrivit publicației Le Figaro, victimele au explicat anchetatorilor că banii erau destinați caselor de schimb valutar.

Un al doilea atac cu spray lacrimogen

Într-un incident separat, un bărbat care transporta 190 de milioane de yeni în numerar a fost atacat tot cu spray lacrimogen de trei bărbați, în noaptea de joi spre vineri, într-o parcare a aeroportului Tokyo-Haneda. Poliția investighează dacă cele două atacuri ar putea fi legate, potrivit postului de televiziune TBS.

Astfel de jafuri sunt extrem de rare în capitala Japoniei, recunoscută pentru nivelul său ridicat de siguranță.