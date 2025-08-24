search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

ISW: Fabrica americană din Ucraina a fost bombardată de Putin pentru a intimida SUA și Europa

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

O fabrică americană de electronice din Ucraina a fost lovită deliberat de o rachetă rusă pe 21 august, într-un atac de amploare, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Care este mesajul ascuns al bombardamentelor, potrivit experților.

Fabrica a fost bombardată pe 21 august și acum este distrusă complet / Sursa foto: Reuters
Fabrica a fost bombardată pe 21 august și acum este distrusă complet / Sursa foto: Reuters

Rusia a bombardat  fabrica americană Flex Ltd din regiunea Transcarpatia (Mukacevo), IAR experții spun că atacul puternic a avut scopul de a influența aliații occidentali ai Ucrainei și de a-i descuraja să investească în țară, potrivit Ukrinform. Această evaluare a fost făcută într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Armata rusă a pregătit atacul devastator asupra fabricii de câteva săptămâni.

„Rusia a lovit probabil întreprinderea «Flex» pentru a descuraja Statele Unite și aliații europeni ai Ucrainei să investească în Ucraina sau să deschidă afaceri în țară”, se arată în raportul ISW.

Conform experților, Rusia s-ar fi pregătit pentru acest atac timp de câteva săptămâni, stocând drone și rachete pe fondul negocierilor în curs dintre SUA și Rusia și a summit-ului de la Alaska din 15 august.

„ISW a observat că Rusia lansa pachete de atacuri mult mai mici în săptămânile premergătoare summit-ului de la Alaska pentru a se poziționa în fața Statelor Unite ca un negociator de bună credință”, se arată în raport.

Potrivit analiștilor, Rusia intenționa probabil să folosească aceste atacuri de scară mai mică pentru a stoca drone și rachete în vederea unor lovituri masive reînnoite asupra Ucrainei după summit.

Două rachete Kalibr au lovit fabrica americană. Incendiul din urma atacului a fost stins în 14 ore 

Conform Ukrinform, pe 21 august, în jurul orei 04:40, forțele ruse au lansat un atac cu rachetă asupra unei facilități industriale din Mukacevo, regiunea Transcarpatia, provocând un incendiu de amploare. Potrivit Parchetului, atacul a implicat două rachete de tip Kalibr.

Incendiul a fost stins complet după aproape 14 ore, cu implicarea a aproximativ 2.600 de specialiști în intervenții de urgență.

Până seara aceleiași zile, numărul persoanelor rănite în urma atacului a crescut la 23.

Frustrare la Casa Albă după ce Rusia a atacat fabrica americană

Preşedintele SUA Donald Trump a reînnoit ameninţarea de a impune sancţiuni Rusiei dacă nu există progrese către o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina, în timp ce Moscova a spus că „nu este planificată nicio întâlnire” între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, relatează The Guardian. 

„Voi lua o decizie cu privire la ce facem şi va fi o decizie foarte importantă, şi anume dacă vor fi sancţiuni majore sau tarife enorme sau ambele, sau nu facem nimic şi spunem că ”Este lupta voastră”, a declarat Trump, arătând o aparentă frustrare faţă de Moscova la o săptămână după întâlnirea sa cu Putin în Alaska, potrivit News. 

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Locul din Europa care a fost invadat de găini. Autoritățile nu le pot captura, iar în parcuri e un adevărat haos
fanatik.ro
image
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
image
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Cine sunt cei doi tineri care trăiesc cu doar 1.500 de lei pe lună, fără joburi, curent, internet și TV
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România! Suma totală câștigată doar din tenis e uriașă
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Locul de muncă la care lucrezi cu ChatGPT și primești salariu 25.000 lei
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!