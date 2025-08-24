ISW: Fabrica americană din Ucraina a fost bombardată de Putin pentru a intimida SUA și Europa

O fabrică americană de electronice din Ucraina a fost lovită deliberat de o rachetă rusă pe 21 august, într-un atac de amploare, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Care este mesajul ascuns al bombardamentelor, potrivit experților.

Rusia a bombardat fabrica americană Flex Ltd din regiunea Transcarpatia (Mukacevo), IAR experții spun că atacul puternic a avut scopul de a influența aliații occidentali ai Ucrainei și de a-i descuraja să investească în țară, potrivit Ukrinform. Această evaluare a fost făcută într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Armata rusă a pregătit atacul devastator asupra fabricii de câteva săptămâni.

„Rusia a lovit probabil întreprinderea «Flex» pentru a descuraja Statele Unite și aliații europeni ai Ucrainei să investească în Ucraina sau să deschidă afaceri în țară”, se arată în raportul ISW.

Conform experților, Rusia s-ar fi pregătit pentru acest atac timp de câteva săptămâni, stocând drone și rachete pe fondul negocierilor în curs dintre SUA și Rusia și a summit-ului de la Alaska din 15 august.

„ISW a observat că Rusia lansa pachete de atacuri mult mai mici în săptămânile premergătoare summit-ului de la Alaska pentru a se poziționa în fața Statelor Unite ca un negociator de bună credință”, se arată în raport.

Potrivit analiștilor, Rusia intenționa probabil să folosească aceste atacuri de scară mai mică pentru a stoca drone și rachete în vederea unor lovituri masive reînnoite asupra Ucrainei după summit.

Două rachete Kalibr au lovit fabrica americană. Incendiul din urma atacului a fost stins în 14 ore

Conform Ukrinform, pe 21 august, în jurul orei 04:40, forțele ruse au lansat un atac cu rachetă asupra unei facilități industriale din Mukacevo, regiunea Transcarpatia, provocând un incendiu de amploare. Potrivit Parchetului, atacul a implicat două rachete de tip Kalibr.

Incendiul a fost stins complet după aproape 14 ore, cu implicarea a aproximativ 2.600 de specialiști în intervenții de urgență.

Până seara aceleiași zile, numărul persoanelor rănite în urma atacului a crescut la 23.

Frustrare la Casa Albă după ce Rusia a atacat fabrica americană

Preşedintele SUA Donald Trump a reînnoit ameninţarea de a impune sancţiuni Rusiei dacă nu există progrese către o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina, în timp ce Moscova a spus că „nu este planificată nicio întâlnire” între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, relatează The Guardian.

„Voi lua o decizie cu privire la ce facem şi va fi o decizie foarte importantă, şi anume dacă vor fi sancţiuni majore sau tarife enorme sau ambele, sau nu facem nimic şi spunem că ”Este lupta voastră”, a declarat Trump, arătând o aparentă frustrare faţă de Moscova la o săptămână după întâlnirea sa cu Putin în Alaska, potrivit News.