Ingredientele contraofensivei ucrainene: când va avea loc și de ce depinde succesul acesteia

În condițiile în care o mare parte din ajutorul militar occidental a ajuns în Ucraina, o contraofensivă decisivă este așteptată de la o zi la alta. Experta în securitate europeană Iulia Joja spune că sunt două elemente de care depinde succesul acestei campanii cruciale pentru soarta războiului.

„În lupte feroce, dar în mare parte statice, pe câmpuri înzăpezite, cu cratere de artilerie și orașe ruinate, Ucraina a respins o ofensiva rusă în timpul iernii. Acum, este rândul Ucrainei să pornească la atac. Semnele sunt peste tot că atacul se va întâmpla luna următoare sau cam așa ceva. Noi arme occidentale care s-ar putea dovedi esențiale în atacuri, cum ar fi tancurile germane Leopard 2 și vehiculele americane de deminare, sosesc în Ucraina. Mii de recruți se antrenează în unități nou constituite, adaptate pentru ofensive. Iar comanda militară îi oprește pe soldații de elită să participe la cele mai grave lupte din est, în și în jurul orașului Bakhmut, pentru a-i arunca în campania viitoare”, scrie miercuri „The New York Times”.

„Adevărul” a vorbit cu expertul în securitate europeană Iulia Joja despre „ingredientele” necesare armatei ucrainene pentru a avea succes în această anunțată contraofensivă.

Avem nevoie de două ingrediente, susține Joja. „Pe de o parte, vorbim despre voința de a lupta, motivația și strategia corectă din partea ucrainenilor, și nu am niciun dubiu că ucrainenii fac tot ce le stă în putere pentru a organiza contraofensiva și că au toată motivația necesară pentru a lupta și, în plus, au acces la informații și la consiliere din partea consilierilor occidentali”, detaliază specialista în securitate europeană.

Elementele de care depinde victoria ucrainenilor

Dacă în legătură cu acest prim „ingredient” Joja are încredere că nu vor fi probleme, în legătură cu cel de-al doilea element necesar pentru victoria ucrainenilor, specialista are anumite rezerve.

„Celălalt ingredient, din care nu știm dacă avem suficient, este capabilitatea militară. Și, ca să vă dau un exemplu, ucrainenii au cerut 500 de tancuri sau minimum 300, au primit 100 și ceva. Aceeași situație o întâlnim și la celelalte tipuri de armament. Mai mult, există și capabilități pe care nu le-au primit, de exemplu, avioane. În ultima perioadă, au primit câteva avioane din Slovacia și Polonia, dar nu poți face o contraofensivă amplă de succes fără avioane”, explică experta.

În aceste condiții, estimarea ei este destul de rezervată. „Având în vede toate aceste limitări, tancurile fiind exemplu foarte bun în acest sens, dar și celelalte capabilități cerute de ucraineni, nu știm dacă vor avea suficient armament pentru a vedea pe parcursul următoarelor luni o contraofensivă de succes împotriva uneia dintre cele mai mari armate din lume. Terbuie să avem foarte multă răbdare, pentru că nu vom putea vedea un succes semnificativ fără mici eșecuri. Contraofensiva va dura și vom ști rezultatul final în următoarele luni. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să le ținem pumnii și să avem răbdare”, crede experta.

Joja a mai precizat că cea mai mare parte a ajutorului militar promis de Occident a ajuns în Ucraina.

„Am așteptat pe parcursul lunilor februarie și martie să vedem dacă vine armamentul solicitat. Pe de altă parte, am mai așteptat să vedem cum se va desfășura, în ultimele luni, ofensiva rușilor. Ucrainenii cu capabilități limitate, așteptând practic ajutoarele din Occident, au reușit să anuleze orice fel de succes. Nici măcar la Bahmut rușii nu au reușit să obțină o victorie. Ucrainenii au reușit, cu costuri foarte mari de ambele părți, să păstreze Bahmut.”

Succesul ucrainenilor este esențial

„Ucraina avea o armată permanentă de aproximativ 260.000 de soldați înainte ca Rusia să invadeze anul trecut și a crescut rapid la aproximativ un milion de oameni în diferite ramuri ale serviciilor de securitate și ale armatei. În ultimul an, aproximativ 100.000 de soldați ucraineni au fost uciși sau răniți, potrivit estimărilor occidentale. Ucraina nu a dezvăluit cât de mare va fi forța pe care o va angaja în contraofensivă”, anunță articolul citat din The New York Times.

Experții militari consultați de cotidianul american susțin că Ucraina va face o breșă prin teritoriul ocupat rusesc de-a lungul coastelor sudice ale Mării Negre și ale Mării Azov, lângă Crimeea, sau va căuta să câștige lupta pe frontul din regiunea estică Donbas – sau va proceda, concomitent, la ambele strategii.

Întrebată dacă sunt șanse ca, în următoarele luni, Ucraina să primească și avioane de luptă, Joja a răspuns: „Cred că va depinde foarte mult de cât de mare este reușita contraofensivei. Din păcate, avioanele de luptă au ajuns un argument politic. Nu prea au contat calculele strategice, ci frica de escaladare, dacă Biden se hotărăște sau nu, cine are argumente mai puternice. Dacă decizia ținea de calcule strategice, ucrainenii ar fi primit avioane demult. Cred că dacă vom vedea un progres substanțial al ofensivei sunt șanse să primească avioane de luptă, în special F 16, pentru că din acestea există foarte multe, care pot fi donate sau cumpărate de către ucraineni”.

Joja crede că dacă vom vedea la sfârșitul acestei primăveri și al acestei veri, că ucrainenii vor recupera zone de importanță strategică, s-ar putea să apară un efect de domino în ceea ce privește eșecurile Rusiei și Casa Albă să spună „Da”, avioanelor de luptă și chiar rachetelor cu rază lungă de acțiune.

Experta mai susține că, având în vedere faptul că în SUA vor urma alegeri în 2024 și o potențială administrație nouă ar putea regândi ajutorul american pentru Ucraina, e important să vedem victorii ale ucrainenilor. „Sunt șanse substanțiale să se schimbe ceva semnificativ în această primăvară și în această vară”, concluzionează ea.

China ezită să livreze armament letal Rusiei

Cât despre potențialul ajutor pe care China l-ar acorda Rusiei, după vizita oficială pe care președintele Xi Jinping a făcut-o, zilele trecute, la Moscova, Joja este de părere că rușii nu au obținut foarte multe. „Rusia spera să realizeze un acord în ceea ce privește gazoductul Siberia 2, dar nu are capacitatea tehnică să construiască asemenea gazoduct. Toate gazoductele rusești sunt construite cu ajutor occidental. Rusia spera un acord pentru o relație mult mai continuă și mai amplă economic. De asemenea, cred că Rusia spera să obțină ajutor militar mai amplu și în special ajutor letal”, explică Joja.

China nu pare să fi dat un răspuns ferm într-o direcție sau alta. „Fiind într-o situație economică vulnerabilă, având în vedere că recuperarea economică post-pandemie nu merge atât de bine, China nu livrează încă arme letale Rusiei pentru că asta ar expune-o la posibile sancțiuni din partea SUA și a UE și nu vrea să riște. În schimb, ajută cât poate fără să riște sancțiuni, cumpără energie ieftină, livrează cipuri de care au nevoie pentru anumite tipuri de rachete etc”, conchide Joja.

Cine este Iulia Joja

Iulia Joja predă Securitate Europeană şi Studii Europene la nivel de licenţă la Universitatea George Washington şi, la nivel master, la Universitatea Georgetown - ambele din Washington. De asemenea, Joja predă Studii şi Securitate în Europa de Vest la Institutului Diplomatic al SUA (Foreign Service Institute), care pregăteşte diplomaţii americani care urmează să activeze în Europa. În plus, experta lucrează şi coordonează Frontier Europe Initiative (Iniţiativa pentru Frontiera Europei), singurul program de la Washington DC dedicat securităţii în regiunea Mării Negre.