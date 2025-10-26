search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
Indignare în Slovenia, după ce un bărbat a murit agresat de un grup de romi. Doi miniștri au demisionat

Publicat:

 Miniştrii sloveni de Interne şi de Justiţie au demisionat duminică în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a provocat o puternică indignare în Slovenia.

Oamenii s-au adunat la locul unde a avut loc crima FOTO: X
Oamenii s-au adunat la locul unde a avut loc crima FOTO: X

”Nu ar fi trebuit să se întâmple aşa ceva. Miniştrii în cauză şi-au asumat responsabilităţile şi au demisionat”, a anunţat premierul liberal Robert Golob, într-o conferinţă de presă după o şedinţă de urgenţă dedicată acestui caz.

Ministrul de interne Bostjan Poklukar şi colega sa de la Justiţie, Andreja Katic, vor rămâne în post până la numirea succesorilor lor, a adăugat el, scrie Agerpres.

Un bărbat de 48 de ani a fost atacat sâmbătă noaptea în faţa unui bar din Novo Mesto, în sud-estul ţării, şi a murit mai târziu la spital, potrivit agenţiei slovene STA.

Conform presei slovene, victima a fost bătută după ce sosise să îl ia pe fiul său, care fusese ameninţat de grup.

Poliţia a anunţat arestarea unui tânăr de 21 de ani cu cazier judiciar.

Tensiunile cu comunitatea romă locală s-au intensificat la Novo Mesto în ultimul an, într-un context de creştere a micii infracţionalităţi şi a violenţelor comise de această minoritate.

Sute de persoane s-au adunat duminică dimineaţa la Novo Mesto pentru a aduce un omagiu victimei, au relatat media locale.

”Aceste violenţe dovedesc că problema romilor, asupra cărei noi tragem semnale de alarmă de mult timp, se agravează şi că instituţiile publice nu au luat măsuri în ciuda gravităţii situaţiei”, a reacţionat primarul din Novo Mesto, Gregor Macedoni, într-un comunicat difuzat online.

Primarul a convocat o reuniune de urgenţă a autorităţilor locale şi a chemat la o manifestaţie pentru marţi după-amiază, pentru a cere măsuri din partea guvernului în vederea asigurării securităţii în regiune, unde, într-o primă fază, vor fi trimise unităţi de poliţie suplimentare.

Consiliul comunităţii rome din Slovenia estimează numărul romilor la 7.000-12.000, în această ţară cu 2 milioane de locuitori.

Europa

