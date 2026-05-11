Video Incendiu la un avion Turkish Airlines, izbucnit la aterizare. 288 de persoane au fost evacuate de urgență

Un avion Airbus A330 al companiei Turkish Airlines a fost implicat luni într-un incident pe aeroportul Tribhuvan din Kathmandu, după ce unul dintre pneurile trenului de aterizare a luat foc la scurt timp după atingerea pistei, au anunțat autoritățile nepaleze.

Aeronava, care venea de la Istanbul, transporta 277 de pasageri și 11 membri ai echipajului, toți fiind evacuați în siguranță prin ieșirile de urgență, a declarat Gyanendra Bhul, purtător de cuvânt al Autorității Aviației Civile din Nepal, potrivit Reuters.

Flăcările au izbucnit la pneul din partea dreaptă spate, fiind rapid stinse de echipele de intervenție, spun autoritățile.

Cei 277 de pasageri au fost evacuaţi în siguranţă, potrivit reprezentanţilor aeroportului. La fel și cei 11 membri ai echipajului.

Avionul a fost ulterior tractat pe căile de rulare și a rămas la sol pentru verificări tehnice.

Turkish Airlines a transmis că în timpul rularii a fost observat fum la trenul de aterizare, iar primele evaluări indică o defecțiune la o conductă hidraulică, după cum a precizat, pe platforma X, Yahya Ustun, vicepreședinte pentru comunicare al companiei aeriene.

Aeroportul a fost închis aproximativ o oră.

Amintim că, în septembrie 2025, un avion Boeing 737-800 al companiei Qantas a aterizat de urgență la Auckland, după o alarmă de incendiu la bord, la mai puțin de o lună de la un caz asemănător petrecut în Japonia.