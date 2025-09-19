search
Vineri, 19 Septembrie 2025
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările subterane cu Rusia

După aproape patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Federația Rusă a încercat de cel puțin trei ori să pătrundă în pozițiile ucrainene prin rețele subterane – fie prin conducte industriale, fie prin tuneluri de canalizare.

Armata israeliană prin tunelurile din Gaza/FOTO:IDF
Armata israeliană prin tunelurile din Gaza/FOTO:IDF

În fața acestei noi dimensiuni a războiului, forțele armate ucrainene au răspuns prompt, blocând accesul inamic și adaptându-și strategiile de apărare. Modelul nu este nou. Lumea a cunoscut deja, în diverse epoci și teatre de război, forme primitive sau sofisticate de confruntare subterană – de la minarea pozițiilor inamice în Primul Război Mondial, până la labirinturile din Gaza, folosite de Hamas în confruntările cu armata israeliană.

Conducte, tuneluri, canalizări – noua geometrie a frontului

Rusia și Ucraina au intrat în război cu metode și tehnică de inspirație sovietică: blindate, aviație, artilerie. Însă peisajul s-a schimbat rapid, odată cu apariția masivă a dronelor. Acestea au creat adevărate „zone de moarte” pe o distanță de 40 de kilometri de-a lungul liniei frontului, limitând deplasările la suprafață. În acest context, trupele ruse au început să exploreze o nouă direcție: spațiul subteran.

Catacombe Odesa
Catacombe Odesa

Au fost documentate cel puțin trei cazuri concrete în care forțele ruse au încercat să pătrundă prin conducte industriale în spatele liniilor ucrainene. Unul dintre cele mai cunoscute episoade s-a petrecut la Avdiivka, în ianuarie 2024, unde soldații ruși au traversat o conductă industrială, reușind să pătrundă în sudul orașului. Acțiunea a provocat reconfigurări ale pozițiilor de apărare, necesitând intervenția Brigăzii 3 de asalt pentru a restabili controlul.

Un alt incident a avut loc în martie 2025 în regiunea rusă Kursk, în zona orașului Suja. Trupele ucrainene au dejucat o tentativă de infiltrare prin conducte, în urma unei operațiuni speciale susținute de focuri de artilerie și rachete. Cei câțiva soldați ruși care au supraviețuit au fost ulterior internați cu simptome grave, provocate de condițiile din interiorul conductelor industriale.

Cel mai complex episod s-a produs în apropiere de Kupiansk, unde forțele ruse au încercat să folosească un traseu subteran de aproximativ 13 kilometri, parte pe trotinete electrice, parte cu cărucioare improvizate. Potrivit Statului Major ucrainean, 70 de militari au ajuns la suprafață, însă majoritatea au fost eliminați de focul concentrat al apărătorilor ucraineni.

O strategie deja cunoscută: experiența Israelului în confruntarea cu Hamas

Pentru armata israeliană, lupta subterană nu este o noutate. Începând cu toamna anului 2023, odată cu atacurile Hamas asupra sudului Israelului, au fost descoperite rețele extinse de tuneluri sub Fâșia Gaza – aproximativ 500 de kilometri, potrivit presei israeliene. Acestea aveau rol logistic, de transport și de camuflare, multe dintre ieșiri fiind amplasate în zone civile. Armata israeliană a intervenit, cel mai probabil, prin metode de inundare cu apă sărată, folosind pompe industriale, deși oficial nu a fost confirmată tactica exactă.

Citește și: Rusia își perfecționează tactica de a „cuceri” România, fără niciun foc de armă. „Strategia lor e pe cât de perfidă, pe atât de abilă”

Cum se poate lupta eficient sub pământ

Expertul militar israelian Igal Levin a explicat într-un interviu pentru NV că există deja concepte de luptă subterană, discutate în comunitățile militare. Două dintre acestea sunt considerate fezabile:

Blocarea tunelurilor – prin betonare, bariere metalice sau sârmă ghimpată.

Utilizarea dronelor specializate – capabile să se deplaseze sau chiar să foreze prin sol. Unele pot opera autonom în medii fără semnal GPS sau comunicații stabile.

De altfel, industria de apărare internațională a început să dezvolte drone pentru medii subterane. Israelul a prezentat modelul Rooster, un hibrid care poate zbura sau rula în spații înguste. El este echipat cu senzori și un sistem de inteligență artificială capabil să detecteze ținte și să funcționeze fără comandă directă. Alte modele, precum ASIO X din Elveția, Toda din Japonia sau Elios din SUA, au fost utilizate deja în mine sau în zone cu vizibilitate redusă.

Există inclusiv proiecte experimentale de drone capabile să foreze – cum este cazul EMBUR, un robot inspirat de crustacee, dezvoltat la Universitatea din California, sau prototipuri dezvoltate în Israel pentru armata locală.

Ucraina construiește infrastructura defensivă subterană

În septembrie 2025, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a anunțat că armata ucraineană construiește buncăre subterane în centrele de pregătire. Acestea vor fi folosite pentru instruirea trupelor în condiții de siguranță, în fața atacurilor cu rachete și drone. Imagini publicate pe rețele sociale arată încăperi generoase, cu dormitoare suprapuse, săli de curs și facilități de iluminat și ventilație.

Autoritățile civile au anunțat, la rândul lor, că vor construi facilități industriale subterane. Potrivit El Mundo, există planuri pentru mutarea unei părți din industria de apărare sub pământ.

Războiul ruso-ucrainean intră într-o nouă etapă – una în care nu doar cerul sau câmpul de luptă clasic sunt dominate, ci și spațiul subteran devine un front esențial. Deși Ucraina nu a prezentat public drone de luptă pentru utilizare în rețelele subterane, este clar că armata ucraineană anticipează această direcție. În paralel, lumea militară urmărește cu interes evoluția unui conflict în care conductele, tunelurile și canalizările devin rute de atac sau apărare.

Este, în fond, o lecție din istorie readusă la viață de tehnologia secolului XXI.

