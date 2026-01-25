O nouă stea s-a născut la Australian Open. La 18 ani, a mai executat o favorită și bate recordurile acestui secol

La doar 18 ani, Iva Jovic a ajuns în sferturile de finală de la Australian Open fără să piardă vreun set. Puștoaica din SUA a executat în această dimineață o jucătoare mult mai cunoscută, 6-0, 6-1 cu Yulia Putintseva, în doar 53 de minute, și se pregătește de meciul carierei. Pentru un loc în semifinale, americanca se va duela cu cea mai bună jucătoare a lumii, Aryna Sabalenka.

Avându-l ca idol pe Novak Djokovic, Iva Jovic a setat mai multe repere pentru istoria tenisului. Ea a este cea mai tânără jucătoare care ajunge în sferturi la AO fără să piardă vreun set, de la Venus Williams, în 1998. Totodată, puștoaica a devenit cea mai tânără tenismenă care a câştigat un set la zero, într-o optime de turneu major, de la Martina Hingis, care realiza această performanță tot în 1998.

Iva Jovic, meci de foc cu Sabalenka

Cu doar 17 game-uri cedate în drumul către sferturile de la Australian Open, ea a urcat pe locul 3 într-un clasament de acest gen. Înaintea sa, doar Martina Hingis și Venus Williams au realizat performanțe asemănătoare la vârste mai mici. Cea mai mică jucătoare din top 100 WTA, care va urca în jurul locului 20 după turneul de la Melbourne, este în fața meciului carierei. Viitoarea sa adversară este Aryna Sabalenka, liderul mondial, care a învins-o cu 6-1, 7-6 pe Victoria Mboko, o altă tânără de mare perspectivă.

Americanca născută în Serbia are un titlu WTA în palmares, după ce a câștigat turneul de la Guadalajara în toamna anului trecut. La actuala ediție de Australian Open, Iva Jovic a reușit să obțină prima victorie din carieră în fața unei jucătoare din Top 10 WTA, eliminând-o în 16-imi pe Jasmine Paolini, cu 6-2, 7-6.