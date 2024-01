Marea Britanie ar putea înlocui pașapoartele cu recunoașterea facială în aeroporturi: „Vom avea nevoie doar de biometrie”

Poliția de Frontieră britanică (Border Force) a propus Guvernului de la Londra înlocuirea prezentării pașaportului la sosirea în Marea Britanie cu tehnologia de recunoaștere facială.

Phil Douglas, directorul general al Border Force, a declarat că a fost "realmente impresionat" de schemele e-gate din Australia și Dubai, scrie Guardian.

„A trebuit să aplic pentru o autorizație de călătorie electronică în avans și am folosit telefonul pentru a citi cipul din pașaportul meu. Acest lucru a trimis imaginea mea din cip către autoritățile australiene. Când am ajuns în Australia, nici măcar nu am fost nevoit să îmi scot pașaportul din geantă. Este un concept foarte interesant", a declarat Douglas.

The Times a raportat că șeful Border Force dorește să creeze o "graniță inteligentă" care să utilizeze "o recunoaștere facială mult mai lipsită de probleme decât cea pe care o avem în prezent".

Astfel, se așteaptă testarea noului sistem în aeroporturi în acest an, iar dacă acesta va avea succes, se va trece la un proces de achiziție pentru echipamentul necesar introducerii în întreaga țară.

Douglas a promovat în ultimele luni avantajele potențiale ale biometriei și securității datelor în gestionarea frontierelor Regatului Unit. În februarie 2023, el spunea că pașaportul de hârtie devine în mare măsură redundant - chiar și în timp ce unii sărbătoreau revenirea pașaportului albastru după Brexit.

Marea Britanie are deja o bază de date biometrică

El a declarat în acea perioadă, la o conferință a Asociației Operatorilor Aeroportuari din Londra: "Aș vrea să văd o lume cu granițe complet lipsite de probleme, unde nu ai nevoie cu adevărat de un pașaport. Tehnologia există deja pentru a susține acest lucru." Douglas a adăugat: "În viitor, nu vom avea nevoie de pașaport - vom avea nevoie doar de biometrie."

Potrivit The Times, detaliile biometrice ale călătorilor britanici și irlandezi sunt deja stocate după ce au fost obținute în procesul de aplicare pentru pașaport.

Douglas a declarat: "Vom cunoaște mult mai multe informații despre oameni de la bun început. Vom ști dacă au mai fost în Marea Britanie. Vom ști dacă au respectat legile de imigrație. Și vom ști dacă există vreo înregistrare a lor în sistemul nostru de securitate. Deci vor exista persoane care nu vor urca în avion."

Conform unui sondaj realizat de Asociația Internațională a Transporturilor Aeriene în 2022, 75% dintre pasagerii din întreaga lume ar fi bucuroși să renunțe la pașapoarte în favoarea biometriei.

Anul trecut, Douglas a recunoscut că unii nu ar fi încântați să vadă oameni "trecând granița fără pașaport".