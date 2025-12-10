search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Centrele de detenţie juvenilă din Ungaria, plasate sub supravegherea poliţiei, în urma unui scandal de abuz

Publicat:

Guvernul ungar a plasat centrele de detenţie juvenilă administrate de stat sub supraveghere directă a poliţiei, a declarat miercuri şeful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban, încercând să stopeze consecinţele politice ale unui scandal de abuz într-o astfel de instituţie.

Peter Magyar a îndemnat la o nouă demonstraţie. FOTO Facebook Péter Magyar
Peter Magyar a îndemnat la o nouă demonstraţie. FOTO Facebook Péter Magyar

„Guvernul a decis în şedinţa de ieri că managementul actual (al acestor instituţii) din cadrul sistemului de asistenţă socială nu este suficient, deoarece nu a reuşit să prevină aceste infracţiuni”, a declarat Gergely Gulyas, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

 Anunțul a fost făcut într-o conferinţă de presă.

„Prin urmare, guvernul a decis ca aceste cinci centre de detenţie juvenilă să fie plasate sub supraveghere directă a poliţiei", a adăugat el.

Peter Magyar, liderul opoziţiei, al cărui partid Tisza conduce în sondajele de opinie înaintea alegerilor programate pentru aprilie, i-a cerut marţi lui Orban să demisioneze şi a făcut apel la alegeri anticipate după ce un activist al opoziţiei, un fost parlamentar, a publicat un video care arăta abuzuri fizice într-un centru de detenţie juvenilă din Budapesta.

Gergely Gulyas a spus că ministrul de interne a informat guvernul că procurorii investighează cazul.

Marţi seară, într-o declaraţie separată, parchetul a informat că trei persoane au fost reţinute la respectivul centru pentru minori administrat de stat din Budapesta şi a promis că va publica informaţii suplimentare miercuri.

Videoul publicat de fostul parlamentar a dus la demisia directorului interimar al centrului.

Procurorii îl anchetează de luni de zile pe fostul director al aceluiaşi centru din Budapesta, fiind suspectat de conducerea unei reţele de prostituţie, spălare de bani şi trafic de persoane.

O demonstrație va avea loc sâmbătă

Peter Magyar, a îndemnat miercuri la o demonstraţie pentru sâmbătă, în semn de protest, la biroul lui Orban.

Magyar şi-a lansat partidul Tisza anul trecut, după un scandal care a dus la demisia preşedintei Katalin Novak, o aliată a lui Orban, când s-a aflat că acordase o graţiere într-un caz de abuz sexual asupra unui copil. Episodul a marcat un regres politic rar şi major pentru Orban, care este la putere din 2010

Europa

