Gruparea Hamas, vizată de un regim de sancțiuni adoptat de UE. Statele membre vor o misiune navală în Marea Roșie cu caracter defensiv

Uniunea Europeană a anunțat vineri că a adoptat un regim de sancţiuni care vizează gruparea islamistă palestiniană Hamas, a anunțat un oficial de rang înalt al UE. Cu privire la situația din Marea Roșie, statele membre UE înclină să desfășoare o misiune navală strict defensivă, fără a-i ataca pe rebelii houthi.

Conform oficialului, primele măsuri vor viza şase persoane implicate în finanţarea Hamas.

„Ceea ce facem acum - s-a făcut astăzi şi cred că va fi anunţat în orele următoare - (este că) am adoptat un regim dedicat Hamas. Am pus pe listă şase persoane", a spus oficialul european sub rezerva anonimatului, relatează Reuters.

Oficialul a adăugat că cele şase persoane sunt toate din ţări arabe sau africane şi toate au fost implicate în finanţarea Hamas, care a devenit ţinta represaliilor occidentale după atacul său împotriva Israelului în octombrie anul trecut, scrie Agerpres.

Misiune în Marea Roșie

Statele UE înclină ca misiunea navală pe care o vor trimite în Marea Roşie să aibă doar caracter defensiv pentru a proteja navele comerciale de atacurile care pot fi lansate de rebelii houthi, aşadar fără a lansa operaţiuni militare asupra acestora, spre deosebire de SUA şi Regatul Unit, care au efectuat astfel de operaţiuni, relatează vineri agenţia EFE.

Deşi detaliile misiunii europene sunt încă în discuţie, mandatul ei va fi de a escorta navele comerciale şi „ideea este ca navele (militare) să poată doborî drone şi rachete", explică o sursă diplomatică, transmite Agerpres.

O altă sursă menţionează de asemenea că „nu există obiectivul sau ideea unei operaţiuni cum este cea pe care americanii o desfăşoară în aceeaşi zonă", ci „mai degrabă una de natură defensivă", fără a exclude însă schimburile de informaţii cu misiunea "Prosperity Guardian" condusă de SUA.

Sursele consultate nu cred că misiunea va fi aprobată la reuniunea miniştrilor europeni de externe care se va desfăşura luni şi indică mai probabilă aprobarea acesteia la reuniunea din 19 februarie.

Există totuşi un larg consens că UE trebuie să acţioneze rapid şi pragmatic, motiv pentru care s-a impus ideea extinderii către Marea Roşie a operaţiunii AGENOR conduse de Franţa în strâmtoarea Ormuz şi Golful Oman, operaţiune la care mai participă Belgia, Olanda, Danemarca, Grecia, Italia şi Norvegia, iar obiectivul este ca ea să fie finanţată din fonduri europene.

O propunere formulată anul trecut viza extinderea misiunii europene Atalanta, axată pe protejarea traficului maritim împotriva piraţilor în largul Somaliei, dar această iniţiativă a fost blocată de Spania. Această ţară a confirmat că nu va participa la misiunea UE de protejare a navigaţiei comerciale în Marea Roşie discutată în prezent. În schimb, Germania s-a declarat dispusă să participe.

Rebelii houthi, apropiaţi de Iran şi care controlează coasta vestică a Yemenului, şi-au multiplicat atacurile în Marea Roşie asupra navelor despre care consideră că au legături cu Israelul, ca ripostă faţă de ofensiva armatei israeliene împotriva grupării Hamas în Fâşia Gaza. Statele Unite şi Regatul Unit au efectuat în ultima săptămână atacuri ţintite asupra unor instalaţii militare ale rebelilor houthi în Yemen, urmărind diminuarea capacităţii acestora de a ameninţa navigaţia comercială.