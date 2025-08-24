Val de atacuri cu drone pe teritoriul rus de Ziua Independenței Ucrainei. Zelenski: „Iată cum reacționează Ucraina”

Ucraina a lansat duminică, când sărbătorește ziua Independenței, o serie de atacuri cu drone asupra teritoriului rus.

„Iată cum reacţionează Ucraina atunci când apelurile sale la pace sunt ignorate”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Autorităţile locale ruse au anunţat în timpul nopţii că au interceptat drone ucrainene în zona Sankt-Petersburg (nord-vest).

Doborâtă la scurt timp după miezul nopţii (21:00 GMT) de apărarea antiaeriană rusă, una dintre drone a „explodat şi avariat un transformator auxiliar” pe terenul de la centrala nucleară situată în regiunea rusă frontalieră Kursk.

Autoritățile au precizat că avaria a redus la jumătate producția unui reactor, declanșând un incendiu care a fost stins ulterior. Nivelurile de radiații sunt normale, a declarat operatorul centralei.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a îndemnat la reținere, avertizând asupra riscurilor lansării unor ostilități în apropierea instalațiilor nucleare.

De asemenea, pe coasta Mării Baltice, interceptarea a zece drone pe aeroportul Ust-Luga, lângă Sankt-Petersburg, a provocat un incendiu la un terminal petrolier al grupului rus Novatek, a anunţat guvernatorul regional Aleksandr Drozdenko pe Telegram.

Portul Ust-Luga este unul dintre cele mai mari centre de export ale țării. Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp pe aeroporturile din Sankt Petersburg, Samara și Izhevsk după ce un număr de drone au fost doborâte.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat ucrainenilor din Piața Independenței din Kiev, legând atacurile de lupta mai amplă pentru suveranitate. „Construim o Ucraină care va avea suficientă forță și putere pentru a trăi în securitate și pace”, a spus el într-un mesaj video . „Ucraina și-a câștigat independența. Ucraina nu este o victimă, este o luptătoare.”

Ucraina „nu va mai fi niciodată în istoria sa constrânsă să îndure ruşinea pe care ruşii o denumesc un «compromis», a declarat Zelenski, insistând asupra faptului că Kievul are nevoie de o „pace justă”.

În sud, armata ucraineană a declarat că trupele au desfășurat steaguri naționale deasupra orașelor ocupate din regiunea Herson, un gest menit să semnaleze că „regiunea Herson va rămâne pentru totdeauna parte a Ucrainei”.

În ultimele săptămâni, Ucraina a lansat zeci de drone asupra teritoriului rus, vizând în special rafinăriile şi depozitele de petrol ruse, pentru a perturba capacitatea Moscovei de a finanţa ofensiva.

În urma atacurilor, preţurile la carburanţi au explodat în Rusia, atingând niveluri record în pofida suspendării exporturilor de combustibil decisă de guvernul rus.

Aliații occidentali au profitat de ocazie pentru a-și exprima sprijinul pentru Ucraina. Regatul Unit și Suedia au arborat steaguri ucrainene pe clădirile guvernamentale, în timp ce Norvegia și Germania au anunțat livrarea comună a două sisteme de apărare aeriană Patriot, alături de rachete, radare și baterii cu rază scurtă de acțiune, în valoare de aproximativ 650 de milioane de euro.